Trump'ın hamlesi sonrası altın tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın hamlesi sonrası altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Trump\'ın hamlesi sonrası altın tüm zamanların rekorunu kırdı

ABD Başkanı Trump'ın "ABD'de üretilmeyen otomobillere yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacak" açıklaması sonrası altının ons fiyatı rekor kırarak 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altının gram fiyatı güne yüzde 0,67'lik yükselişle başlarken, piyasalarda 3 bin 756 TL seviyelerinde işlem görüyor.

28.03.2025 08:33
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Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi. Trump, "Yapacağımız şey, ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamak olacak." dedi. ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı.

TİCARET SAVAŞI ALTINA YARADI

Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Perşembe günü kırılan rekoru geride bırakan değerli metal, üst üste dördüncü haftalık kazancına yöneldi.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatları da artıyor. Altının gram fiyatı güne yüzde 0,67'lik yükselişle başlarken, piyasalarda 3 bin 756 TL seviyelerinde işlem görüyor.

ALTIN BU YIL 17. KEZ REKOR TAZELEDİ

Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 440 dolar değer kazanırken, bu yıl 17 kez rekor yeniledi.

ALTIN RÜZGARI ARKASINA ALDI

Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda, "Altın şu anda rüzgarı arkasına almış durumda. ABD'nin ticaret politikaları, maliye politikaları, jeopolitik riskler ve ekonomik büyümedeki yavaşlama gibi faktörler altın fiyatlarını destekliyor" ifadelerini kullanarak, 3 bin 100 dolar seviyesinin kritik eşik olabileceğini belirtti.

ALTIN TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Büyük bankalar, altın için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, bu hafta yıl sonu ons fiyat tahminini 3.300 dolara çıkardı. Banka, merkez bankalarından gelen yüksek talep ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü girişleri bu artışın temel nedenleri olarak gösterdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.760

Satış 3.810

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.161

Satış 6.217

YARIM NE KADAR?

Alış 12.321,00

Satış 12.434

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.077,2

Satış 3.077,6

Otomobil, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın hamlesi sonrası altın tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • BURAK HANZADE:
    akıllı ol tayyip aptl olma aklını alırım dedi koca trump asrın liderimize liderimiz sus pus ağzına alamadığı tek isim trump 5 18 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Bu dünyanın başına bela tramp, netanyahu birde bizdeki 5 5 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ekonomistler altın fiyatlarının balon olduğunu söyleyip halkı altın satışı yapmaya zorluyor. Ben de tam tersi altın fiyatları çok ucuz bir kaç ay içerisinde 4500 tl ye çıkacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. 5 2 Yanıtla
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