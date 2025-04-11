Bir günde 135 milyar dolar kazandılar

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın aldığı sert kararlar, bazı zenginlerin servetlerini artırdı. Trump'ın politikaları, belirli bir kesimin ekonomik durumunu olumlu yönde etkiledi. Dünyanın en zengin 10 kişisinin servetine bir günde 135,33 milyar dolar eklendi. Elon Musk, 35,9 milyar dolarlık artışla en büyük günlük kazancı elde etti.

Tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'da önce servetlerinin büyük kayba uğradığı haberleri yayılan zenginler listesinin daha sonra bu kayıp haberlerinin aksine büyük kazanç sağladığı ortaya çıktı. Borsalardaki aşırı hareketlilik sonrası aralarında Tesla CEO'su Elon Musk'ın da yer aldığı zenginler sadece bir günde 135,33 milyar dolarlık servet artışı gerçekleştirdi.