ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi gerilimi tırmandı. Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta gümrük tariflerini duyurmasının ardından ABD'ye aynı oranda yüzde 34 gümrük vergisi uygulayacağını açıklayan Çin'e cevap geldi.
ABD Başkanı Trump, yüzde 34 vergi getirdiği Çin'i bir kez daha tehdit etti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in yüzde 34'lük vergiyi iptal etmemesi durumunda, 9 Nisan'dan itibaren yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını kaydetti.
Trump, şunları söyledi: "Çin uzun vadeli ticaret suistimallerine ek olarak getirdiği yüzde 34'lük artışı yarına kadar geri çekmediği takdirde, Amerika Birleşik Devletleri, 9 Nisan itibarıyla Çin'e yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacaktır. Ayrıca, Çin'in bizimle görüşme talebi doğrultusunda sürdürülen tüm görüşmeler sona erdirilecektir. Görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakereler derhal başlatılacaktır."
Öte yandan Trump geçtiğimiz günlerde kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Çin, ABD'den çok daha ağır bir darbe aldı. Onlar ve diğer birçok ülke, bize sürdürülemez bir şekilde kötü davrandı. Biz, aptal ve çaresiz bir dayak tahtasıydık ama artık değiliz" demişti.
Paylaşımında hiç olmadığı kadar iş ve iş yerinin ülkeye geri döndüğünü belirten Trump, "Şu anda, 5 trilyon dolardan fazla yatırım yapılmış durumda ve hızla artıyor. Bu, bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız. Dayan, kolay olmayacak ama nihai sonuç tarihi olacak. ABD'yi tekrar büyük yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Çin, Trump tarafından duyurulan yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız - Son Dakika
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