Trump, Çin\'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız

ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi gerilimi tırmandı. Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta gümrük tariflerini duyurmasının ardından ABD'ye aynı oranda yüzde 34 gümrük vergisi uygulayacağını açıklayan Çin'e cevap geldi.

TRUMP ÇİN'İ BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Trump, yüzde 34 vergi getirdiği Çin'i bir kez daha tehdit etti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in yüzde 34'lük vergiyi iptal etmemesi durumunda, 9 Nisan'dan itibaren yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını kaydetti.

"YÜZDE 34'LÜK VERGİYİ ÇEKMEZLERSE YÜZDE 50 VERGİ UYGULAYACAĞIZ"

Trump, şunları söyledi: "Çin uzun vadeli ticaret suistimallerine ek olarak getirdiği yüzde 34'lük artışı yarına kadar geri çekmediği takdirde, Amerika Birleşik Devletleri, 9 Nisan itibarıyla Çin'e yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacaktır. Ayrıca, Çin'in bizimle görüşme talebi doğrultusunda sürdürülen tüm görüşmeler sona erdirilecektir. Görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakereler derhal başlatılacaktır."

TRUMP: BİZ, APTAL VE ÇARESİZ BİR DAYAK TAHTASIYDIK AMA ARTIK DEĞİLİZ

Öte yandan Trump geçtiğimiz günlerde kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Çin, ABD'den çok daha ağır bir darbe aldı. Onlar ve diğer birçok ülke, bize sürdürülemez bir şekilde kötü davrandı. Biz, aptal ve çaresiz bir dayak tahtasıydık ama artık değiliz" demişti.

"BU, BİR EKONOMİK DEVRİMDİR VE KAZANACAĞIZ"

Paylaşımında hiç olmadığı kadar iş ve iş yerinin ülkeye geri döndüğünü belirten Trump, "Şu anda, 5 trilyon dolardan fazla yatırım yapılmış durumda ve hızla artıyor. Bu, bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız. Dayan, kolay olmayacak ama nihai sonuç tarihi olacak. ABD'yi tekrar büyük yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ÇİN'DEN TRUMP'IN YÜZDE 34'LÜK VERGİ UYGULAMASINA MİSİLLEME

Çin, Trump tarafından duyurulan yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.