Trump'tan Elon Musk'a teklif! ''İsrafı azaltacak, tasarrufu sağlayacak'' - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Elon Musk'a teklif! ''İsrafı azaltacak, tasarrufu sağlayacak''

Trump\'tan Elon Musk\'a teklif! \'\'İsrafı azaltacak, tasarrufu sağlayacak\'\'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan olduğu takdirde milyarder girişimci Elon Musk'a kuracağı bir komisyonun başkanlığını teklif etti. Trump, Elon Musk'ın israfı azaltacağını ve trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını savunarak, ''Elon da çok fazla meşgul olmadığı için bu görev gücünün başına geçmeyi kabul etti'' dedi.

05.09.2024 22:25
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde uygulayacağı politikalarla ABD'nin "ekonomik rönesans" yaşayacağı vaadinde bulunarak, Elon Musk'ın ABD hükümetinin etkinliğini artırmak için kurulacak bir komisyona başkanlık etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası çalışmaları çerçevesinde ABD'nin New York kentinde Ekonomi Kulübü'nde konuştu. Konuşmasının başında ABD ekonomisinin bir felaketle karşı karşıya olduğunu savunan Trump, "Eski rakibim Joe Biden ile yeni rakibim Kamala Harris'in radikal politikaları nedeniyle bir ekonomik kriz ile karşı karşıyayız. Ulusumuz başarısızlık ve ciddi şekilde gerileme ile karşı karşıya" dedi.

"ELON MUSK, KABUL ETTİ"

Trump, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su olan ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın ABD hükümetinin etkinliğini artırmak için kurulacak bir komisyona başkanlık etmeyi kabul ettiğini söyledi. Trump, "Bana tam ve eksiksiz desteğini sunan Elon Musk'un teklifi çerçevesinde, federal hükümetin mali durumunu ve performansını denetleyecek ve köklü reformlar gerçekleştirilmesi için tavsiyede bulunacak bir hükümet etkinliğini artırma komisyonu teşkil edeceğim. Bunu yapmamız gerekiyor. Mevcut şekilde devam edemeyiz" dedi.

Trump, "Elon da çok fazla meşgul olmadığı için bu görev gücünün başına geçmeyi kabul etti" ifadelerini kullanarak, Musk liderliğindeki komisyonun israfı azaltacağını ve trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını savundu.

EKONOMİK RÖNESANS VAAT ETTİ

New York Ekonomi Kulübü'nde şirket yöneticileri ve endüstri liderlerine hitap eden Trump, enerji üretimini artırma, kripto para birimlerine kucak açma, hükümet harcamalarını radikal bir şekilde düşürme ve ABD'de üretim yapan şirketler için vergi indirimleri ile gerçekleştirilecek "ekonomik bir rönesansa" liderlik etme sözü verdi.

Trump, ikinci dönemi için seçilmesi halinde göreve gelir gelmez ABD enerji arzını büyük ölçüde artırmak için ulusal acil durum deklarasyonu yayınlayacağını ve kabul edilecek her yeni yasal düzenleme için 10 eski yasal düzenlemeyi iptal edeceğini açıkladı. Trump, "Planım enflasyonu hızlı bir şekilde yenecek, fiyatları hızla düşürecek ve patlayıcı ekonomik büyümeyi yeniden ateşleyecek" dedi.

"BENZİNİN GALON FİYATI 2 DOLARIN ALTINA İNECEK"

Trump, ekonomi vaatleri arasında bürokrasiyi azaltma ve daha çok petrol çıkarma yoluyla benzinin galon (yaklaşık 3,78 litre) fiyatını iki doların altına çekme sözü verdi. Trump, "Benzinin galon fiyatını 2 doların altına çekeceğiz. Elektrikten gıdaya, hava tarifesinden konuta her şeyin fiyatını düşüreceğiz" dedi.

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Son Dakika Ekonomi Trump'tan Elon Musk'a teklif! ''İsrafı azaltacak, tasarrufu sağlayacak'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk: Musk Kral Demektir.. 4 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Benzin 2 dolar deyya yani 60 Mecidiye mi şuan ordaki fiyat 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Trump'tan Elon Musk'a teklif! ''İsrafı azaltacak, tasarrufu sağlayacak'' - Son Dakika
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