Trump zaferi sonrası ekonomide dünyayı neler bekliyor?

Ekonomi

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Trump'ın seçim zaferi ilanının ardından Trump'ın kampanya sürecinde ABD'yi ön plana koyan ekonomi vaatleri yeniden gündeme geldi. Trump'ın vergi, faiz, dış ticaret, kripto para gibi konulardaki söylemleri önümüzdeki döneme dair net bir tablo ortaya koyuyor.

TRUMP'IN AJANDASINDA YERLİ ÜRETİM VAR

Donald Trump'ın, vaatleri arasında vergi, enflasyon, faiz, ticaret, enerji gibi konular öne çıktı. ABD'nin 47. Başkanı Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde, yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedefliyor. Trump, adil ticaret, vergi kesintileri, regülasyonların azaltılması ve enerji bolluğunun birleşiminin ABD'de daha fazla malın daha iyi ve daha ucuza üretilmesini sağlayacağını savunuyor.

VERGİLERDE KISMİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ HAKİM

Vergileri düşürme planıyla öne çıkan Trump, hizmet sektöründe çalışanların bahşişleri üzerindeki vergileri kaldırmayı vaat etti.

Trump, 2017 tarihli Vergi Kesintileri ve İstihdam Yasası'nın gelecek yıl süresi dolacak hükümlerini kalıcı olarak uzatmak isterken, ek vergi indirimleri uygulanması çağrısında bulunuyor.

Mevcut yasaya göre, sosyal güvenlik yardımları alan kişilerin yardımlarının yüzde 50-85'i üzerinden vergi ödemeleri gerekiyor ve düşük gelirli emekliler yüksek gelirli emeklilere göre daha düşük bir pay üzerinden vergi ödüyor. Trump, tüm bireyler için Sosyal Güvenlik yardımları üzerindeki vergileri de ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Ayrıca Trump, yeniden seçilmesi halinde federal kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den 15'e düşürmeyi planlıyor.

YERLİ OTOMOBİLE VERGİ DESTEĞİ

Araç kredilerindeki faizin de vergilerden düşülmesine izin vereceği vaadinde bulunan Trump, bunun yerli otomobil üretimini teşvik edeceğini düşünüyor. Trump, çifte vergilendirmeyi sona erdirmek için yurt dışında yaşayan Amerikan vatandaşlarına da vergi indirimi sözü veriyor.

TRUMP İKLİM KRİZİ VE TEMİZ ENERJİYE KARŞI ÇIKIYOR

İklim krizini inkar eden söylemleriyle dikkati çeken Trump, yeniden başkan olması durumunda, iklim konusunda şimdiye kadar atılmış en büyük adım olarak nitelendirilen Biden yönetiminin "Enflasyonu Düşürme Yasası" kapsamındaki harcanmamış fonları iptal edeceğini belirtiyor.

Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını yeşil yeni bir aldatmaca olarak değerlendiren Trump'ın petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıt endüstrisine olan desteği dikkati çekiyor.

Temiz enerji politikalarının çoğuna karşı çıkan Trump, düzenlemeler ve uluslararası anlaşmaların ise enerji üretimini engellediğini ve enflasyonu artırdığı kanaatinde. Trump yeniden seçilmesi halinde başkan olduğu dönemde olduğu gibi ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmeyi planlıyor.

AMERİKAN MERKEZ BANKASI'NA KARŞI ŞAHİNCE DURUŞ SERGİLEYECEK

Trump, ABD başkanının Fed'in para politikası kararlarında söz sahibi olması gerektiğini düşünüyor. Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ı Kasım 2017'de bankanın başkanlığına aday gösteren Trump, Powell'ı para politikası kararlarından dolayı eleştiriyor.

FAİZİ DÜŞÜRMEYİ SAVUNUYOR

Trump, enflasyonu düşürmenin faiz oranlarını artırmadan başka yolları olduğunu ve genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunuyor. Yeniden başkan olması halinde Trump'ın, Powell'ın 2026'ya kadar sürecek başkanlık görevini tamamlamasına izin vermesi bekleniyor.

ÇİN'E KARŞI EKONOMİK SAVAŞTA İKİNCİ PERDE Mİ?

Önce Amerika yaklaşımıyla bilinen Trump, ABD'nin çıkarlarını desteklemek için ticarette korumacı bir duruş sergilemeye devam ediyor. Başkan olduğu 2018'de Çin'den ithal edilen ürünlere tarife uygulayan ve ABD'nin müttefikleri de dahil diğer ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri getiren Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde ek tarifeler uygulayacağının sinyalini veriyor.

Trump, ikinci kez göreve gelmesi durumunda Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise yüzde 10 ila 20 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

AVRUPA İLE GERİLİM ARTABİLİR

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde Çin'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile de ticari gerilimlerin artma riski bulunuyor. Alüminyum ve çelik tarifeleri ile Dijital Hizmet Vergisi, Trump'ın göreve gelmesi durumunda Avrupa ile yeniden alevlenebilecek ticari anlaşmazlıklar olarak öne çıkıyor.

KRİPTO PARALARDA YENİ ZAFERLER GÖRÜLEBİLİR

Trump, ABD'yi gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olmasını sağlamayı planlıyor. Seçilmesi halinde ABD'nin hükümetin sahip olduğu veya edineceği tüm Bitcoin'lerin tamamını elinde tutacağını kaydeden Trump, bunun stratejik ulusal Bitcoin stokunun çekirdeğini oluşturacağını ifade etti.

Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) "Bitcoin'i yok ettiğini" savunarak, göreve geldiği ilk gün Gary Gensler'i kovacağını söylüyor.