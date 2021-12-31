TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! VURAL artık Mehmetçik'in hizmetinde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında hainlere karşı mücadelesi tam gaz devam ederken, savunma sanayii alanındaki gelişmeler de heyecan yaratmayı sürdürüyor. ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olarak elektronik harp (EH) sistemi teslimatları kapsamında yıl son günü de önemli bir teslimat gerçekleştirdi. VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi, resmen Mehmetçik'in emrine verildi.

"ELEKTRONİK HARP GÜCÜNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, "Yılın son gününde teslimatlarımız devam ediyor. Milli yazılım ve donanıma sahip VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin Elektronik Taarruz versiyonlarını ilk kez TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun. VURAL ordumuzun Elektronik Harp gücüne önemli katkı sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

RADAR ED SİSTEMİ NEDİR?

Radar ED Sistemi; tehdit radarları tespit, teşhis etmekte ve elektronik taarruza esas olmak üzere radarların gerekli bilgilerini yönleriyle birlikte belirleyerek Elektronik Muharebe Düzeni (EMD)'ni oluşturmaktadır. Radar ED Sistemi tespit işlemleri çerçevesinde, radara ait birincil (frekans, darbe genişliği, darbe genliği vb.) ve detay (anten taraması, darbe içi modülasyon vb.) parametrelerini otomatik olarak ölçmekte ve tespit edilen yayınlardan yayın listesi oluşturmaktadır. Tespit edilen radarların GVD ve/veya Tehdit Kütüphanesinden sorgulanması sonucu kimliklendirme işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

GENİŞ KAPSAMLI ANALİZ ALTYAPISINA SAHİP

Sistemde olay kaydı ve ilgilenilen radarlara ilişkin taktik kayıt/ darbe içi kayıt işlevleri yürütülmektedir. Radar ED Sistemi yüksek kazançlı anten yapılarına, Geniş ve Dar Bant alma hatlarına, yüksek güvenilirlikli parametre belirleme yeteneklerine ve geniş kapsamlı kayıt/analiz altyapılarına sahiptir.