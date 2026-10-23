TÜBİTAK, güvenlik güçlerini şarapnelden koruyacak balistik kıyafet için çağrı açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TÜBİTAK, güvenlik güçlerini şarapnelden koruyacak balistik kıyafet için çağrı açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK, güvenlik güçlerini şarapnelden koruyacak balistik kıyafetler ve kıyafetlerde kullanılacak yerli teknik iplikler için çağrı açtı. Başvurular 16 Aralık'a kadar yapılabilecek; projelerde AR-GE süresi en fazla 48 ay olabilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), şarapnel gibi risklere karşı koruyucu balistik kıyafetler ile bu alanda kullanılacak yerli teknik ipliklerin geliştirilmesi amacıyla çağrıya çıktı.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre çağrılar, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında, Araştırma Destek Programları Başkanlığı bünyesindeki Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) tarafından duyuruldu.

Programla, kamu kurumlarının AR-GE yoluyla karşılanabilecek ihtiyaçlarına çözüm üretilmesi, teknolojik ürün ve sistemlerin ulusal kaynaklarla geliştirilmesi amaçlanıyor. Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliği de teşvik ediliyor.

Hareket kabiliyetini kısıtlamadan koruma

"Balistik Kıyafet Geliştirilmesi Projesi" çağrısıyla güvenlik güçlerinin harekat görevlerini yerine getirirken şarapnele karşı etkili biçimde korunmasını sağlayacak kıyafet geliştirilmesi hedefleniyor.

Savunma sanayisindeki gelişmelerle birlikte muharebe sahasında balistik koruyucu kıyafetlere duyulan ihtiyaç artıyor. Şarapnel parçalarının kinetik enerjisini soğurarak vücudu koruyan bu kıyafetlerin, personelin hareket kabiliyetini kısıtlamaması amaçlanıyor.

Teknik iplikler yerli imkanlarla üretilecek

"Balistik Amaçlı Aromatik Poliamid Geliştirilmesi Projesi" çağrısı kapsamında ise balistik kıyafetlerde kullanılmak üzere aramid olarak da adlandırılan aromatik poliamid liflerden teknik iplik üretilmesi öngörülüyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilecek ipliklerden kumaş örnekleri hazırlanacak. Bu örneklerin balistik özellikleri test edilecek.

Her iki çağrıda da başvurular doğrudan ikinci aşama proje önerisi olarak kabul edilecek.

Projeler, "Hizmete Özel" gizlilik derecesinde yürütülecek. Başvuracak firmalar, Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği'ne uygun şekilde SAVTAG Çağrı Belgesi Teslim Tutanağı'nı doldurarak çağrı dokümanlarını temin edebilecek.

Proje önerilerinde yer alan kurum ve kuruluşlarda, çalışmaların yürütüleceği bağımsız kontrollü alanlar oluşturulacak.

Firmalar, projede görevlendirecekleri personelin Kişi Güvenlik Belgesi bulunması halinde belge numaralarını içeren kurum veya kuruluş onaylı listeyi başvuruya ekleyecek. Bu belgesi bulunmayan personel için ise müracaat belgesi sunulacak.

Çağrılar kapsamında başvurular 16 Aralık'a kadar verilebilecek.

Programın genel destek çerçevesi

1007 Programı'nın genel koşullarına göre projelerin AR-GE süresi en fazla 48 ay olabiliyor. Bütçe üst sınırları ise çağrının konusuna ve kapsamına göre belirleniyor.

Personel, makine ve teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı ile seyahat giderleri yüzde 100 destekleniyor. Özel kuruluşların seri üretimde de kullanılabilecek makine ve teçhizat taleplerinde ise destek oranı en fazla yüzde 40 olarak uygulanıyor.

Proje bütçesinin yüzde 10'u oranında kurum hissesi ile yüzde 20'yi aşmamak üzere Bilgi ve Kazanımların Sürekliliği Bütçesi de veriliyor.

Programın genel başvuru çerçevesinde üniversiteler, kamu AR-GE birimleri, özel kuruluşlar ve bunların oluşturduğu konsorsiyumlar yer alabiliyor. İkinci aşama önerileri, AR-GE niteliği, yöntem, yapılabilirlik ve bütçenin uygunluğu açısından değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiTübitakSavunmaAralıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
11:58
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak adım
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:14:16. #.0.3#
SON DAKİKA: TÜBİTAK, güvenlik güçlerini şarapnelden koruyacak balistik kıyafet için çağrı açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei