TÜBİTAK sporda "bilim ve teknoloji" atılımını gerçekleştirecek projeleri belirledi - Son Dakika

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ilk defa açılan "Spor Araştırmaları Çağrısı" kapsamında sunulan projelerin bilimsel değerlendirmelerini tamamladı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Kurum, spor bilimleri alanında Türkiye'nin gücünü artırmak üzere çalışmalara başladı.

Gençlik ve Spor ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 1001 Programı kapsamında açılan çağrıda sunulan projelerin bilimsel değerlendirmeleri yapıldı.

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) -1001,"Spor Araştırmaları" başlıklı özel çağrısı kapsamında, sporcu ve takım performansının geliştirilmesine yönelik yapay zeka, artırılmış, sanal ve karma gerçeklik ile e-spor alanlarındaki projeler değerlendirmeye alındı.

Desteklenen projelerle spor teknolojileri geliştirilecek

Düzenlenen 99 çevrim içi panelde, 121 farklı üniversitede görev yapan 521 panelistin katılımları sonrası yapılan bilimsel değerlendirmelerle belirlenen 31 proje, uluslararası entegrasyon ve iş birliğiyle antrenör ve sporcu yetiştirilmesinde ölçüm, istatistik ve dijital destek programlarının geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik yeni teknolojilerin önünü açacak.

Desteklenmesine veya reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde "http://pys.tubitak.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde, proje önerisinde talep edilen bütçeye göre TÜBİTAK bütçe tablosunu doldurmaları ve ilgili internet adresinden sisteme yüklemeleri gerekecek.

ARDEB-1001 Spor Araştırmaları Çağrısı kapsamında desteklenen projeler ise TÜBİTAK internet sitesinden ilan edildi.