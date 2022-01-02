Üye Girişi
TÜDKİYEB Başkanı Çelik "tarım bankası" kurulmasını talep etti Açıklaması - Son Dakika

TÜDKİYEB Başkanı Çelik "tarım bankası" kurulmasını talep etti Açıklaması

02.01.2022 15:11
TÜDKİYEB Başkanı Çelik "tarım bankası" kurulmasını talep etti Açıklaması

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının ortak bir paydada buluşarak "tarım bankası" kurulmasını sağlamaları gerektiğini belirterek, "Banka sadece tarımla iştigal eden kesime hizmet...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının ortak bir paydada buluşarak "tarım bankası" kurulmasını sağlamaları gerektiğini belirterek, "Banka sadece tarımla iştigal eden kesime hizmet edecek şekilde kurgulanmalıdır." dedi.

Çelik, TÜDKİYEB'de yaptığı açıklamada, tarımın sadece ülkedeki insanların karnının doymasını değil, ekonomik bağımsızlığını da sağlayan bir sektör olduğunu söyledi.

"Gıdayı kontrol edenin dünyayı kontrol edebileceğini" vurgulayan Çelik, tarımın diğer sektörlerin ilerlemesi için de lokomotif sektör olduğunu bildirdi.

Çelik, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak için tarım bankasına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tarımla iştigal eden kesime hizmet vermek üzere acilen bir tarım bankası kurulmalıdır. Gerek üretici gerek tüketici 84 milyon insanımız bahsettiğimiz tarım bankasının doğal paydaşlarıdır. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ortak bir paydada buluşarak tarım bankasının kurulmasını sağlamalıdır. Banka, sadece tarımla iştigal eden kesime hizmet edecek şekilde kurgulanmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kalkınmanın temeli tarımdır, ziraattır.' sözü şiar edinilerek ülkemizi canlandıracak, ekonomimizi kalkındıracak ve hepimizi heyecanlandıracak adımların atılması en büyük temennimizdir."

"Her türlü göreve hazırız"

Herkesin katılabileceği bir tarım bankasının kurulmasının sektöre büyük katkı sağlayacağına işaret eden Çelik, "Tarım bankasına yapılan her kuruş yatırımın 84 milyon nüfusun sofrasına geri döneceğini beyan etmek istiyorum. Bu anlamda ulusal çapta kamuoyu oluşturup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde gerekli hamlelerin yapılması doğrultusunda bizler sivil toplum kuruluşları (STK) olarak her türlü göreve hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, oluşturulacak tarım bankasının amacı dışına çıkmaması gerektiğini belirterek, bu bankanın kurulması için herkesin katılacağı bir fon oluşturulması gerektiğini anlattı.

Tarım bankasının üreticinin menfaatini koruyacağını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Banka 4 milyonluk bir kitleye hizmet edecek ve yüksek masraf alarak üreticilerin şevkini kıran bir banka olmayacak. Tarım camiasında çalışan bütün STK'ler de bu anlamda hakemlik yapacak. Tarım bankası girdi maliyetlerini düşürmekle beraber üretimi şaha kaldıracak."

YORUMLAR
500

Türkiye, Maliye, Banka, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı Çelik 'tarım bankası' kurulmasını talep etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


PSG'de deprem! Lionel Messi koronavirüse yakalandı PSG'de deprem! Lionel Messi koronavirüse yakalandı         
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretine damga vuran detay! İkramlardan sadece keteyi kabul etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretine damga vuran detay! İkramlardan sadece keteyi kabul etmiş         
14:49
Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum         
14:40
Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin         
14:04
Kaza geliyorum demiş! Yılbaşı gecesi 4 kişiye mezar olan otomobilin, hızla duvara çarptığı anlar saniye saniye kamerada Kaza geliyorum demiş! Yılbaşı gecesi 4 kişiye mezar olan otomobilin, hızla duvara çarptığı anlar saniye saniye kamerada         
11:52
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50

Son Dakika Haberleri
14:38 Evin çatısına çıkan genç, amcasını iple asılı halde buldu
14:36 Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı
14:17 Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi
14:07 "Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu
14:04 Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
13:39 Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan "Fesupanallah"şarkılı gönderme
13:17 2021'nin en zengin 10 ismi belirlendi
13:09 6 haftalık ömrünün kaldığını öğrenen anneden duygusal paylaşım
12:53 Fenerbahçe, Okan Buruk'a teklif götürüyor
12:52 Arkeologlar, mezarlıkta servet değerinde yüzük buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 15:18:20. #1.12#
SON DAKİKA: TÜDKİYEB Başkanı Çelik "tarım bankası" kurulmasını talep etti Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement