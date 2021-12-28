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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik fahiş fiyat artışlarına tepki için sahte dolar yaktı - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik fahiş fiyat artışlarına tepki için sahte dolar yaktı

28.12.2021 16:49
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik fahiş fiyat artışlarına tepki için sahte dolar yaktı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarına tepkisini sahte dolar yakarak gösterdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarına tepkisini sahte dolar yakarak gösterdi.

Çelik, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirdiği eylemde, amaçlarının ülke menfaatine zarar vermek olmadığını belirterek, "Amacımız insanlarımıza mesaj vermek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaları ve talimatları doğrultusunda, bundan sonra hiçbir vatandaşımız döviz kurları daha yüksek olacak diye mevduatını Türk lirasından dövize çevirmeye ihtiyaç duymayacak. Bu bizim için çok değerlidir." dedi.

Alınan kararlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Çelik, emektar yetiştiricilerin de Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde teşekkür etmek istediklerini söyledi.

Çelik, yaktıkları doların "gerçek olmadığının" altını çizerek, şunları kaydetti:

"100 doların ABD'ye maliyeti 25 sent iken, Türkiye'ye maliyeti 1200 liradır. Ülke menfaatine zarar vermemek için sahte dolar yaktık. Yetiştiricilerin gerçek hayatında dolar, avro yoktur. Koyun vardır, keçi vardır. Biz bu sahte dolarları mesaj olsun diye yaktık. Milletimiz dolara değil, Türk lirasına yatırım yapsınlar. Kendi değerlerine sahip çıksınlar. Dolara heveslenen, her gün fahiş zam yapanlar, günde 3 defa fiyat etiketi değiştiren zihniyeti esefle kınıyoruz."

Geçen yıl 2 kilogram karkas etle 1 çuval yem aldıklarını dile getiren Çelik, bu yıl 3,5 kilogram karkas etle bir torba yem alamadıklarını bildirdi.

Çelik, geçen yıl 48-50 lira bandında seyreden karkas et fiyatının bu yıl 58-60 lira olduğunu belirterek, "Her şeye yüzde 100 zam yapılmışken, bizim artışımız yaklaşık yüzde 6-7 civarındadır. Bu vicdansızlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Biz alın teri, göz nuruyla bu kadar emek veriyoruz. Bunlar bir anda çıtayı yükseltiyor. ve bu durum 84 milyon tüketicimizin canını yakıyor." diye konuştu.

Son günlerde marketlerde fiyatların incelendiğini ifade eden Çelik, "Denetimlerin sadece reyonlarda satılan ürünlerde değil, bizim ilacımızdan aşımıza, yem, gübre ve mazotta da yapılmasını ve fiyatların aşağı çekilmesini istiyoruz. Döviz düştü ama bazı kalemlerde maalesef gerileme olmadı. " değerlendirmesinde bulundu.

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Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik fahiş fiyat artışlarına tepki için sahte dolar yaktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik fahiş fiyat artışlarına tepki için sahte dolar yaktı - Son Dakika
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