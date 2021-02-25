Pandemi döneminde evlenme ve boşanmalar azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2020'de evlenenlerin sayısı yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270, boşananların sayısı da yüzde 13,8 azalarak 135 bin 22 oldu.

TÜİK, 2020 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Pandemi etkisinin yoğun bir şekilde hissedildiği 2020'ye ilişkin verilere göre, evlenen çiftlerin sayısı 2019'da 542 bin 314 iken 2020'de bu oran yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5,84 olarak gerçekleşti. Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Şanlıurfa, binde 7,00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin izledi.

PANDEMİ DÜĞÜN SEZONUNU DEĞİŞTİRDİEvlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, pandeminin Türkiye'de görülmeye başladığı 2020 nisan ve mayıs aylarında önemli bir azalma görüldü. Evlenme sayısı 2019 nisan ayında 53 bin 155 iken pandeminin etkisiyle yüzde 68,7 azalarak 2020 nisanda 16 bin 657 oldu. Evlenme sayısı Ramazan ayının büyük bir bölümüne denk gelen 2019 yılı Mayıs ayında 30 bin 376 iken yüzde 61,6 azalarak 2020 yılının aynı ayında hem pandemi hem de Ramazan ayının etkisiyle 11 bin 666 oldu. Diğer taraftan evlenme sayısında 2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında bir önceki yıla göre artış görüldü. Evlenme sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 66 bin 932 iken yüzde 8,2 artarak 2020 yılının aynı ayında 72 bin 402 oldu. Evlenme sayısı 2019 yılı Ağustos ayında 66 bin 987 iken yüzde 15,1 artarak 2020 yılının aynı ayında 77 bin 86 oldu.BOŞANMALAR AZALDI

Boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında yüzde 13,8 azalarak 135 bin 22 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2020 yılında binde 1,62 olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muş, binde 0,29 ile Şırnak izledi. Boşanmaların 2020 yılında yüzde 35,3'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.