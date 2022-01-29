TÜİK Başkanlığına atanan Çetinkaya, bankacılık sektöründeki çalışmalarıyla biliniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına atanan Erhan Çetinkaya, 2005 yılından bu yana Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Vakıf Katılım Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TÜİK Başkanı olarak atanan Çetinkaya, 1981'de Malatya'da doğdu.

Çetinkaya, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. 2004-2005 döneminde Cybersoft Enformasyon Teknolojilerinde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

BDDK'de 2005'te göreve başlayan Çetinkaya, 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı.

Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan İşletme Yüksek Lisansı (MBA) diplomasını aldı.

2014'te BDDK'deki görevine dönen Çetinkaya, 2015'te Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

Certified Financial Analyst ve Financial Risk Manager sertifikaları sahibi olan Çetinkaya, Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar da Vakıf Katılım Bankası AŞ'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Çetinkaya, 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.