Tüik: Enflasyon Nisan Ayında Yüzde 7,25, Yıllık Yüzde 69,97 Arttı - Son Dakika
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Tüik: Enflasyon Nisan Ayında Yüzde 7,25, Yıllık Yüzde 69,97 Arttı

05.05.2022 10:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 7,25 arttı. Böylece yıllık enflasyon 20 yılın zirvesine çıkarak, yüzde 69,97 oldu. Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 7,25 arttı. Böylece yıllık enflasyon 20 yılın zirvesine çıkarak, yüzde 69,97 oldu. Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TÜİK nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'de 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 arttı.

NİSANDA; GIDA, ALKOLSÜZ İÇECEKLER, KONUT, GİYİM VE AYAKKABI OLDU FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER OLDU

TÜİK verilerine göre, 2022 yılı nisan ayında en fazla fiyat artışı gösteren ana harcama grupları sırasıyla, yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu. Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar ize yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu.

337 MADDENİN ORTALAMA FİYATI ARTTI

Nisan 2022'de, endeks kapsamındaki 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatı ise artış gösterdi.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE AYLIK YÜZDE 5,58, YILLIK YÜZDE 57,20 ARTIŞ GÖSTERDİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,87 artış hesaplandı.

ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE FİYATI EN ÇOK ARTANLAR ULAŞTIRMA, GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Fiyatı bir önceki yılın aynı ayına göre en çok arttığı ana gruplar sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu. Yıllık en düşük fiyat artışı yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu.

(Görüntü: Arşiv)

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Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, konut, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Tüik: Enflasyon Nisan Ayında Yüzde 7,25, Yıllık Yüzde 69,97 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüik: Enflasyon Nisan Ayında Yüzde 7,25, Yıllık Yüzde 69,97 Arttı - Son Dakika
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