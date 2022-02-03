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TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı - Son Dakika

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

03.02.2022 11:12
TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 arttı.

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; TÜFE'de ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,91 artış gerçekleşti.


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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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