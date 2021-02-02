TÜİK: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu - Son Dakika
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TÜİK: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu

TÜİK: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu

02.02.2021 21:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamalarına ilişkin gelişmelerin görüşülmesi amacıyla Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun (FİDK) oluşturulduğunu duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamalarına ilişkin gelişmelerin görüşülmesi amacıyla Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun (FİDK) oluşturulduğunu duyurdu.

TÜİK açıklamasında, dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişimler ve değişen koşulların yeni ihtiyaçları ortaya çıkardığına işaret edilerek şöyle denildi:

"Bu kapsamda, fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi, ortaya çıkan ihtiyaçlar ile TÜİK tarafından belirlenen öncelikli konuların gözden geçirilmesi ve her yıl düzenli olarak değerlendirmelerin ve tavsiyelerin yer aldığı raporların hazırlanması amacıyla 2021 yılı Ocak ayında Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturulmuştur" denildi.FİDK'nın Ocak ayındaki toplantılarında temel olarak, 2021 yılı için TÜFE'de planlanan değişiklikler ve TÜİK'in madde ağırlıkları konusunda, Eurostat'ın güncel tavsiye kararlarını dikkate alarak yapmış olduğu çalışmaların gündeme alındığı vurgulandı ve eklendi: "Uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde hesaplanmakta olan Fiyat İstatistiklerinde ülke koşulları ve kamuoyu beklentisini en iyi yansıtacak şekilde ele alınması ve metodoloji, veri derleme, işleme, yayımlama ve iletişim süreçlerinin geliştirilmesi konusunda Danışma Kurulu'nun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

"Türkiye İstatistik Kurumu Kalite Güvence Çerçevesinde yer alan 'erişilebilirlik ve açıklık' ilkeleri kapsamında Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve raporlara TÜİK internet sayfasından erişim imkanı sağlanacaktır."


Kaynak: DHA
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