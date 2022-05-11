TÜİK: İçme sütü üretimi yüzde 14 azaldı - Son Dakika

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2022 Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 14, toplanan inek sütü miktarı yüzde 4, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 azaldı.

TÜİK, 2022 Mart ayı kümes hayvancılığı üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; tavuk eti üretimi 202 bin 938 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,65 milyar adet olarak gerçekleşti. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 25,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 12,4, tavuk eti üretimi yüzde 3 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,04 azaldı. Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 18,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı. Bir önceki ay 1 milyar 555 milyon 418 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi mart ayında yüzde 6,3 artarak 1 milyar 653 milyon 693 bin adet oldu.

857 BİN 789 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDITicari süt işletmelerince 857 bin 789 ton inek sütü toplandı. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 49,6, ayran üretimi yüzde 18,8, yoğurt üretimi yüzde 6,6 artarken, içme sütü üretimi yüzde 14, toplanan inek sütü miktarı yüzde 4, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 azaldı. Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 57,1, ayran üretimi yüzde 25,8, yoğurt üretimi yüzde 2,1 artarken; içme sütü üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 6 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 azaldı. Bir önceki ay 118 bin 787 ton olan içme sütü üretimi mart ayında yüzde 5,3 artarak 125 bin 84 ton olarak gerçekleşti.