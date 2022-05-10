Tüik: Mart Ayında Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı Yüzde 22,7'ye Yükseldi - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Böylece mart ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 11,5'e çıktı. Geniş tanımlı işsizlik ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 22,7'ye yükseldi.

TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı mart ayında, bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,5 seviyesine çıktı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi. TÜİK'in yayınladığı veriler şöyle:

"MART AYINDA İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 59 BİN KİŞİ AZALDI: İstihdam edilenlerin sayısı mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,4 iken kadınlarda yüzde 29,0 olarak hesaplandı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,6 OLDU: İşgücü, mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,6 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda ise yüzde 33,7 olarak kayıtlara geçti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21,2 OLDU: 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,1, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,9 SAAT OLDU: İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi mart ayında bir önceki aya göre 0,5 saat azalarak 44,9 saat oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22,7 OLDU: Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi."