Tüik: Sanayi Üretimi Mart Ayında Yüzde 1,8 Azaldı - Son Dakika
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Tüik: Sanayi Üretimi Mart Ayında Yüzde 1,8 Azaldı

13.05.2022 11:08
Tüik: Sanayi Üretimi Mart Ayında Yüzde 1,8 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi, mart ayında yüzde 1,8 azaldı. Sanayi üretimi, yıllık bazda ise yüzde 9,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi üretimi, mart ayında yüzde 1,8 azaldı. Sanayi üretimi, yıllık bazda ise yüzde 9,6 artış gösterdi.

TÜİK, mart ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi, martta aylık yüzde 1,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

Sanayi üretimi, yıllık yüzde 9,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

YORUMLAR
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Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı Tavuk eti üretimi martta yıllık bazda yüzde 3 arttı Tavuk eti üretimi martta yıllık bazda yüzde 3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi Üretim Endeksi, Madencilik, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Tüik: Sanayi Üretimi Mart Ayında Yüzde 1,8 Azaldı - Son Dakika


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