Tüik: Tavuk Yumurtası Üretimi Martta 1 Milyar 654 Milyon Adede Geriledi - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 202 bin 938 tona çıktı. Tavuk yumurtası üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,04 azalarak 1 milyar 653 milyon 693 bin adede geriledi.

TÜİK, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Rakamlar mart 2022'de tavuk yumurtası üretiminin arttığını gösterse de bir önceki yılın aynı dönemine göre üretimde azalma oldu. Buna göre, Bir önceki ay 180 bin 53 ton olan tavuk eti üretimi mart ayında yüzde 12,7 artarak 202 bin 938 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 555 milyon 418 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi mart ayında yüzde 6,3 artarak 1 milyar 653 milyon 693 bin adet oldu.

MART AYINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ YÜZDE 0,04 AZALDI

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 25,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 12,4, tavuk eti üretimi yüzde 3 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,04 azaldı.

OCAK-MART DÖNEMİNDE DE YUMURTA ÜRETİMİ GERİLEDİ

Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 18,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.