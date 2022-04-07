TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor - Son Dakika
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TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor

07.04.2022 23:16
TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor

Son dönemde TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı baskın ziyaretlerle gündem yaratan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yarın saat 10.00'da Et ve Süt Kurumu'na gideceğini duyurdu. Kurumdan randevu talep ettiğini ancak herhangi bir yanıt alamadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış" dedi.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında kendisine randevu vermeyen TÜİK'e baskın ziyaret yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, binaya alınmamış ve kapı önünde yaptığı "Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir" açıklamasıyla gündem yaratmıştı.

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TÜİK ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda da benzer bir durumla karşılaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu yarın yeni bir ziyaret daha yapacağını açıkladı. Twitter hesabından, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu talep ettiğini ancak herhangi bir dönüş alamadığını belirten Kılıçdaroğlu yarın saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış."

TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
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Son Dakika Ekonomi TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor - Son Dakika
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