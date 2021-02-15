TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 31.5 azalarak 2 bin 675'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 1,380 konut satışı ile İstanbul aldı.