TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü - Son Dakika
Üye Girişi
TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü

TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü

15.02.2021 10:33

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 31.5 azalarak 2 bin 675'e geriledi.

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 31.5 azalarak 2 bin 675'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 1,380 konut satışı ile İstanbul aldı.

TÜİK verilerine göre, İstanbul ilini sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi.Türkiye'den Ocak ayında en çok İran vatandaşları konut satın aldı. Türkiye'den Ocak ayında 459 konut alan İran vatandaşlarını sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi. (Grafik)


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Meteoroloji aralarında İstanbul'un da bulunduğu 12 ili "sarı" ve "turuncu" kodla uyardı
11:34 Meteoroloji'den 12 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var
11:29 Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! Gazetede yer alan haber olay yarattı
11:25 Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! İspanyol basınında çıkan haber olay oldu
11:19 Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı listelerin tepesine yerleşti Hikayesi herkesi kahrediyor
11:14 Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı tüm listelerde birinci sıraya yerleşti! Hikayesi herkesi kahrediyor
11:15 Canan Kaftancıoğlu'nun görevine son mu veriliyor? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı
11:11 Canan Kaftancıoğlu görevden alınıyor mu? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı
10:49 Samet Akaydin, Fenerbahçe'nin Rusya kampında yer almadı! İşin aslı daha sonra ortaya çıktı
10:45 Samet Akaydin ve Lincoln, Fenerbahçe'nin Rusya kafilesine alınmadı! Gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 11:59:55. #1.12#
SON DAKİKA: TÜİK-Yabancılara konut satışı Ocak'ta yıllık yüzde 31.5 düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement