TÜİK-Yöneticilik pozisyonunda kadın oranı yüzde 17.5'e yükseldi - Son Dakika
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TÜİK-Yöneticilik pozisyonunda kadın oranı yüzde 17.5'e yükseldi

TÜİK-Yöneticilik pozisyonunda kadın oranı yüzde 17.5'e yükseldi

02.02.2021 11:10

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019" verilerine göre Türkiye'de yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı 2012 yılındaki yüzde 14.4'ten, 2019 yılında yüzde 17.5'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019" verilerine göre Türkiye'de yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı 2012 yılındaki yüzde 14.4'ten, 2019 yılında yüzde 17.5'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre, bu oran sanayi ve hizmetler sektörlerinde, 2012 yılında sırasıyla yüzde 10.2 ve yüzde 17.9 düzeyindeyken, 2019 yılında yüzde 10.8 ve yüzde 22.7 düzeylerine yükseldi.

Yerel yönetimlerdeki kadınların sandalye oranı da, 2014 yılındaki yüzde 9.9 düzeyinden, 2019 yılında yapılan yerel yönetim seçimlerinin ardından bu oran yüzde 10.1'e yükseldi.TÜİK verilerine göre, anne ölüm oranı, 2010 yılında 100 bin canlı doğum başına 16.7 düzeyindeyken, 2019 yılında 13.1'e geriledi.Beş yaş altı ölüm hızı 2010 yılında 1,000 canlı doğum başına 15.5 düzeyindeyken, 2019 yılında 11.2'ye geriledi.Tütün kullanım oranı 2010 yılında yüzde 29.5 iken, 2019 yılında artarak yüzde 31.3'e yükseldi ve erkek bireyler arasında tütün kullananların oranı, kadın bireyler arasında tütün kullananların oranının yaklaşık 2.5 katı düzeyindeydi. (Grafik)


Kaynak: DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Doğum, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Yöneticilik pozisyonunda kadın oranı yüzde 17.5'e yükseldi - Son Dakika


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