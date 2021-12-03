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Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,51 arttı - Son Dakika

Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,51 arttı

03.12.2021 10:13
Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,51 arttı

Tüketici fiyat endeksi Kasım ayında yüzde 3,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 arttı.

Tüketici fiyat endeksi Kasım ayında yüzde 3,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,08 ile eğitim ve yüzde 0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 19,75, aylık yüzde 3,22 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,76 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 54,62, aylık yüzde 9,99 arttı

Yİ-ÜFE 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,99 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 51,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,94 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 53,24 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,53, imalatta yüzde 53,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 72,42, su temininde yüzde 33,08 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 63,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 32,17, dayanıksız tüketim malında yüzde 34,33, enerjide yüzde 90,34, sermaye malında yüzde 33,30 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 9,55 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,64, imalatta yüzde 9,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,33, su temininde yüzde 1,00 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 11,55, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,15, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,43, enerjide yüzde 13,33, sermaye malında yüzde 7,91 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; yüzde 12,60 ile giyim eşyası, yüzde 19,66 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 22,23 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 145,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 116,51, ana metaller yüzde 97,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Tütün ürünleri aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu. Aylık en düşük artış; yüzde 0,23 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,00 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 2,14 ile içecekler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 20,67, kömür ve linyit yüzde 16,72, tekstil ürünleri yüzde 14,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Tüketici fiyat endeksi, Aralık, Tütün, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,51 arttı - Son Dakika Ekonomi


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