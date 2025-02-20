Tüketici güveni belli oldu! 20 ay detayı dikkat çekici - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici güveni belli oldu! 20 ay detayı dikkat çekici

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TÜİK ve TCMB işbirliği ile hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 81 iken Şubat ayında yüzde 1,4 artarak 82,1 oldu. Bu oranın son 20 ayın en yükseği olduğu bildirildi.

20.02.2025 10:34
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 81,0 iken Şubat ayında %1,4 oranında artarak 82,1 oldu.

Tüketici güven endeksi Şubat'ta artış gösterdi
Tüketici güven endeksi Şubat'ta artış gösterdi

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Tüketici güveni belli oldu! 20 ay detayı dikkat çekici

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici güveni belli oldu! 20 ay detayı dikkat çekici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    hey almanya 9 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    tayyipi üzmeyen istatistik kurumu 7 0 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    kime göre uzun adama goremi ayar cekiyonuz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tüketici güveni belli oldu! 20 ay detayı dikkat çekici - Son Dakika
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