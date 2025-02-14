Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

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Tüketici kredilerinde kredi tutarı 125 bin TL ve altında olan krediler için otuz altı ay, kredi tutarı 125 bin TL'nin üzerinde olup 250 bin TL'nin üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay, kredi tutarı 250 bin TL'nin üzerinde olan krediler için on iki ay olarak belirlendi.

14.02.2025 13:55  Güncelleme: 14:08
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vade sınırlamasındaki parasal tutarları güncelledi. Haziran 2022'de belirlenen limitlere göre ihtiyaç kredisinde vadeler uzatıldı.

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Buna göre; tüketici kredi tutarı 125 bin Türk lirası ve altında olan krediler için 36 ay, kredi tutarı 125 bin Türk lirasının üzerinde olup 250 bin Türk lirasının üzerinde olmayan krediler için 24 ay ve kredi tutarı 250 bin Türk lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay vade uygulanacak.

BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde; "Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

  • Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay
  • Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay
  • Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay.
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Bu kapsamda kredi kullanan bireyler ve finansal kuruluşlar için yeni vade sınırlamaları yürürlüğe girmiş bulunuyor. BDDK'nin ilgili kararına resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru üzerinden erişilebileceği belirtilirken, bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında da aynı vade sınırlarının uygulanacağı aktarıldı.

50 BİN TL SINIRI VARDI

Karar öncesinde en fazla 50 bin TL için 36 ay vade uygulanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sınır 125 bin TL'ye yükseltildi. Öte yeni düzenleme, krediye erişimi kolaylaştırırken vatandaşın borçluluk seviyesini nasıl etkileyeceği konusunda tartışmalara neden oldu. Ekonomistler, kredi yapılandırmalarına ilişkin esneklik sağlanmasının borç ödeme sürecini kolaylaştırabileceğini ifade ederken, takipteki kredi oranlarındaki hızlı artışın ise dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 541154:
    yaa battk deyınde bitsin bu iş herkes kendı yapsın ekmeğini 25 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ben konut için 2miyon kredi çektiğim zaman ödemeyi 12 ayda nasıl yapayım ? 18 6 Yanıtla
  • Fatih Gültekin:
    selim kayisi manipülasyon yapma yazan konut kredisi değil bu 1. ihtiyaç kredisini sana 2 milyon veren banka varsa ona soracaksın nasıl ödenir bu 2. 4 8 Yanıtla
  • kayserili:
    selim kayısı sana 2 milyon verecek bankanın aklını seveyim :) 2 4 Yanıtla
  • KADİR gerçekler:
    Vadeli uzattınız ama faizler halen çok yüksek. Bu faizlerle bu vadelerde kredi çekmek akıl katı değil. Fakat insanları mecbur bırakıyorlar. Haliyle borçlanma çoğalıyor ödeyemeyen takipe giden birçoğu insan var. 3 0 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    faizler bu kadar yüksek iken bankadan hâla kredi çekene Allah kolaylık versin 2 0 Yanıtla
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