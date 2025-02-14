Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Ekonomi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vade sınırlamasındaki parasal tutarları güncelledi. Haziran 2022'de belirlenen limitlere göre ihtiyaç kredisinde vadeler uzatıldı.

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Buna göre; tüketici kredi tutarı 125 bin Türk lirası ve altında olan krediler için 36 ay, kredi tutarı 125 bin Türk lirasının üzerinde olup 250 bin Türk lirasının üzerinde olmayan krediler için 24 ay ve kredi tutarı 250 bin Türk lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay vade uygulanacak.

BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde; "Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay

Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay

Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay.

Bu kapsamda kredi kullanan bireyler ve finansal kuruluşlar için yeni vade sınırlamaları yürürlüğe girmiş bulunuyor. BDDK'nin ilgili kararına resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru üzerinden erişilebileceği belirtilirken, bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında da aynı vade sınırlarının uygulanacağı aktarıldı.

50 BİN TL SINIRI VARDI

Karar öncesinde en fazla 50 bin TL için 36 ay vade uygulanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sınır 125 bin TL'ye yükseltildi. Öte yeni düzenleme, krediye erişimi kolaylaştırırken vatandaşın borçluluk seviyesini nasıl etkileyeceği konusunda tartışmalara neden oldu. Ekonomistler, kredi yapılandırmalarına ilişkin esneklik sağlanmasının borç ödeme sürecini kolaylaştırabileceğini ifade ederken, takipteki kredi oranlarındaki hızlı artışın ise dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.