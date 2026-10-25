TÜKONFED, kasımda yüzde 70 indirim iddialarına karşı tüketicileri uyardı - Son Dakika
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TÜKONFED, kasımda yüzde 70 indirim iddialarına karşı tüketicileri uyardı

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TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, kasım indirimleri öncesinde tüketicileri sahte indirim, yapay fiyat artışı ve taklit sitelere karşı uyardı. Güllü, yüzde 70 indirim gibi iddialara değil, fiyat geçmişine ve farklı satıcıların fiyatlarına bakılmasını önerdi.

Kasım ayı indirim kampanyalarının yaklaşmasıyla tüketicilerin, sahte indirimlere, kampanya öncesinde yapılan fiyat artışlarına ve taklit alışveriş sitelerine karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kasım ayı indirimlerinin tüketicilerin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Ancak 'Efsane Kasım', 'Şahane Cuma', 'Black Friday', 'son fırsat' ve 'yüzde 70 indirim' gibi iddialı kampanyalar, tüketicileri alışverişe yönlendirirken, aldatıcı indirimler mağduriyet yaşamalarına neden olabilir." diye konuştu.

Kasım indirimleri yaklaşırken sahte indirimlere, yapay fiyat artışlarına ve taklit alışveriş sitelerine karşı tüketicilere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Güllü, her indirimin gerçek bir tasarruf, her kampanyanın da avantajlı bir alışveriş fırsatı anlamına gelmediğini vurguladı.

Güllü, bazı kampanyalarda indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması, fiyatların kampanya öncesinde yükseltilmesi, stok ve süre bilgilerinin yanıltıcı sunulması veya tüketicinin kararını etkileyecek koşulların gizlenmesinin söz konusu olabileceğini dile getirdi.

Tüketicilere tavsiyelerde bulunan Güllü, şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerimize ilk tavsiyemiz, yalnızca indirim oranına bakarak karar vermemeleridir. Bir ürünün üzerinde yüzde 50, yüzde 60 veya yüzde 70 indirim yazması, o ürünün gerçekten o oranda ucuzladığını tek başına kanıtlamaz. Tüketici, mümkün olduğunca ürünün kampanya öncesindeki fiyatını, farklı satıcılardaki satış bedellerini ve geçmiş fiyat değişimlerini karşılaştırmalı. Fiyat karşılaştırma sitelerinden, ürünün fiyat geçmişini gösteren araçlardan ve satıcıların kendi internet sitelerindeki kayıtlardan yararlanılabilir.

Tüketiciler, 'Bu ürünün gerçek satış fiyatı neydi?', 'Aynı ürün başka satıcılarda kaça satılıyor?', 'İndirim hangi ürünler için ve hangi tarihler arasında geçerli?', 'Kampanyadan yararlanmak için ek ürün alma, üyelik, kart veya başka bir koşul var mı?' ve 'Gösterilen fiyat, kargo ve diğer zorunlu giderlerle birlikte toplam maliyeti yansıtıyor mu?' sorularını mutlaka sormalı. Tüketici, yalnızca büyük puntolarla yazılan kampanya mesajına değil, kampanyanın gerçek koşullarına bakmalıdır."

"Tüketici aldatılmamalı, dürüst ticaret korunmalı"

İbrahim Güllü, kasım indirimlerinde dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden birinin bilinen markaların internet sitelerini taklit etmek ve gerçek olamayacak kadar düşük fiyatlarla tüketicileri alışverişe yönlendirmek olduğunu söyledi.

Tüketicilerin bir internet sitesinden alışveriş yapmadan önce alan adını dikkatle kontrol etmesi gerektiğinin altını çizen Güllü, şunları kaydetti:

"Tüketiciler, marka adındaki harf değişikliklerine, fazladan sözcüklere ve benzer görünen sahte adreslere dikkat etmelidir. Satıcının ticari ünvanı, açık adresi, iletişim bilgileri ve gerekli olduğu durumlarda elektronik ticaret bilgilerinin doğrulanabilirliği araştırılmalı. İnternet sitesinin güvenli bağlantı kullanması tek başına güvenilirlik kanıtı sayılmamalı. Sosyal medya reklamlarından gelen bağlantıları doğrudan kullanmak yerine mümkünse markanın bilinen resmi adresine ulaşılmalı. Ödeme yaparken kart bilgileri korunmalı, mümkünse sanal kart ve düşük limit kullanılmalı, doğrulama mesajları kimseyle paylaşılmamalı. Satıcı açıklamaları, teslimat koşulları, ön bilgilendirme metni ve iade şartları satın almadan önce incelenmeli."

Güllü, tüketicilerin, banka hesaplarına, mesajla gönderilen IBAN'lara veya açıklaması belirsiz ödeme kanallarına yönlendiren satıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Tüketicilerin bir kampanyanın yanıltıcı olduğunu düşündüklerinde gerekli yerlere şikayette bulunması gerektiğini vurgulayan Güllü, "Tüketici aldatılmamalı, dürüst ticaret korunmalı, denetim ve yaptırımlar etkili olmalıdır. Kasım indirimleri tüketicinin cebini koruyan gerçek fırsatlara dönüşmeli, aldatıcı reklamlarla haksız kazanç sağlanan bir döneme dönüşmemelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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