Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika
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Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

23.06.2022 00:05
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Merkez Bankası, 2022 yılının 6. faiz kararını bugün saat 14.00'de açıklayacak. Milyonlar Merkez'in vereceği kararı merakla beklerken, ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar bugün saat 14.00'te açıklanacak.

2022'DE FAİZ SABİT KALDI

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmadı. Politika faizi yüzde 14 seviyesinde dururken, gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

EKONOMİSTLER DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

AA ANKETİ

AA Finans'ın 23 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 18 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklenti politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılması yönünde gerçekleşti. Mevcut toplantıda bir kurum politika faizinde 100 baz puanlık indirime gidilmesini bekliyor. Yıl sonu tahminini paylaşan 16 kurumun ise medyan beklentisi faizlerin yılsonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağı yönünde oldu. Yıl sonu tahminlerinde bir kurumun yüzde 40 beklentisi bulunurken, bir kurum ise yıl sonu faizi yüzde 9 seviyesinde öngörüyor.

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Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika
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