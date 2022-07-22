Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu - Son Dakika
Üye Girişi

Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu

22.07.2022 11:13

Diyarbakır'da 400 dönümün bir kısmını gübresiz ve ilaçsız eken çiftçi Özkan Yıldırım, 7 bin yıllık ata tohumuyla boyu 2 metre 20 santime kadar uzanan buğday elde ediyor. Tüm Türkiye'den tohuma talep yağdığını belirten Yıldırım, "Kota koyduk, Çiftçilik Kayıt Sistemi belgesini görmeden satışını yapmıyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan ve 7 bin yıllık olduğu değerlendirilen Siyez buğdayı (ata tohumunun) ekiminin hasadı tamamlandı. Çiftçi Özkan Yıldırım, boyu ortalama 1.60'tan, 2 metre 20 santime kadar çıkan, gübresiz ve ilaçsız dönümde ortalama 840 kilo çıkartan ata tohumunun sergisini açtı. Türkiye'nin dört bir yanından tohumun talep edildiğini belirten Yıldırım, sadece Çiftçilik Kayıt Sistemi belgesi olanlara maksimum 50 kilogram verebileceklerini ifade etti.

"DAHA İYİ VERİM SAĞLADIK"

Ata tohumunu beş yerde gübreli ve gübresiz ekimini yaptıklarını belirten çiftçi Özkan Yıldırım, ortalama 400 dönüme yakın ekim yaptıklarını hatırlattı. Aldıkları verimle ata tohumunun sergisini açtıklarını aktaran Yıldırım, "Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Gübreli, gübresiz, sadece gübre ve ilaçsız yaptığımız da var, bakıyorlar. Ata tohumumuzda gübresiz ve zirai ilaç kullanmadan memnun kaldık. Daha iyi bir verim sağladık. İnşallah Türkiye'nin her yerine de 10'ar, 20'şer kilo bizi arayan çiftçilerimize vereceğiz. Amacımız, gözle görülen bir şey olsun. Her bir başağımızda 120 taneden 250'ye kadar tane tuttuğunu görürler. Ortalama 1.60'tan, 2.20' santime kadar boy atıyor. Gübre ile zirai ilaç kullanmadığımız yerde boylar 2 metre 10 santim, 2.05 santim boy. Ama gübre ile zirai ilaç kullandığımız yerde 1.60, 1.70-75 arası boy veriyor. Bu, aynı zamanda diğer türlere göre iki katına kadar fark ediyor. Buğday verimimizi de aldık" dedi.

"HASAT GEÇEN SENEYE GÖRE İYİDİR"

Zira ilaç kullanmadan memnun kaldıklarını kaydeden Yıldırım, "Salma su dediğimiz akarsu bu sene yaptık. Diyarbakır'da baya bir sıcaklar oldu. 1100 ile 1200 arası salma aldık. Gübresiz ve zira ilaç kullanmadığımız yerde ise 760 ile 840 arası aldık. Gübre ile zirai ilaç kullandığımız yerde 550-650-680 kilo, 700'ü bulamadık. Satışlarımızı yapıyoruz. Çiftçilerimiz gelip görüyor. Baya bir talep var. Kota koyduk, Çiftçilik Kayıt Sistemi belgesini görmeden satışını yapmıyoruz. Diyarbakır, geçen seneye göre yine iyi. Ama bazı bölgelerde baya bir sıkıntı yaşadı. Bismil tarafında çiftçiler mağdur oldu. Hasat geçen seneye göre iyidir. 1,5 ay öncesinde 20 dereceden 40 dereceye çıkan bir sıcaklık geldi. O da ortalama genel olarak buğdayı zayıf getirdi. Diğer buğday çeşitlerinde 300 ile 350 arası alındı. Nadasa yerleri 400 falan aldı diğer çeşit buğdaylarımız. Ama ata tohumumuzun 760 ile 840 kilo arası aldık; zirai ilaç ve gübre kullanmadan" şeklinde konuştu.

İşte boyu ortalama 1.60'tan, 2 metre 20 santime kadar çıkan siyez buğdayı;

2 metre 20 santime kadar boyveren 'ata tohumu' sergilendi
2 metre 20 santime kadar boyveren 'ata tohumu' sergilendi
2 metre 20 santime kadar boyveren 'ata tohumu' sergilendi
2 metre 20 santime kadar boyveren 'ata tohumu' sergilendi
2 metre 20 santime kadar boyveren 'ata tohumu' sergilendi
2 metre 20 santime kadar boyveren 'ata tohumu' sergilendi
YORUMLAR
500
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için gelen gurbetçi sayısı 1 milyona yaklaştı Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için gelen gurbetçi sayısı 1 milyona yaklaştı Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanarak tatil yapan öğrencinin ilk durağı Edirne oldu Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanarak tatil yapan öğrencinin ilk durağı Edirne oldu
Kaynak: İHA

Özkan Yıldırım, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:20 Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:57 Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine "Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum" diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı
10:51 Pişkin hırsızlar, araç sahibinin bağırışına aldırış etmeden hırsızlığa devam etti
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:28:49. #1.11#
SON DAKİKA: Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement