TÜMOSAN traktör satışında pazar payını artırmayı hedefliyor - Son Dakika

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak üretim kapasitelerinin olduğunu söyledi.

Halim Tosun, AA muhabirine, 8-12 Mart'ta düzenlenen Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na 20 ülkeden 461 firmanın katıldığını belirtti.

TÜMOSAN'ın traktör, zirai ekipman ve AR-GE standında ürünlerini sergilediği fuarda kendilerini evlerinde hissettiklerini vurgulayan Tosun, burada Türk mühendislerinin imzasını taşıyan ürünlere yer verdiklerini söyledi.

Tosun, tarım sektöründe yeni gelişmelere açık olan ziyaretçilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini, ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

TÜMOSAN'ın yeni bahçe ve tarla traktörü görücüye çıktı

Tarım ekonomisinin önemine işaret eden Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ekilebilir alanların büyük bir çoğunluğunun ekilemediğini ama önümüzdeki yıllarda tarımın önemli hale gelmesiyle bunların ekilebileceğini düşünüyoruz. Biz de bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda fuar alanında 36 traktörümüzle yerimizi aldık. Bunların hepsi yerli ve milli dediğimiz, yüzde 93-97 arasında yerlilik oranına sahip traktörlerimiz. Yeni bahçe ve tarla modelimizle fuarda yerimizi aldık. Bunu çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak şekilde üretim kapasitemiz var. Tarım alanlarının tamamının devreye girmesiyle de bu kapasiteyi kullanmış olacağız."

TÜMOSAN'ın yıllık 75 bin motor üretme kapasitesi olduğuna dikkati çeken Tosun, aynı zamanda 45 bin civarında traktör üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'deki toplam ruhsata bağlanan traktör sayısının geçen yıl 70 bin civarında olduğunu anlatan Tosun, 2022'de de yine aynı rakamların yakalanacağını düşündüklerini söyledi.

"Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor"

Tosun, Türkiye'de son 5 yıla göre traktör ruhsat ve satışında ikinci sırada yer aldıklarına değinerek, "Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermaye olarak 20'nin üzerinde firma var. Şu anda yüzde 10-12 arasında pazarımızla ikinci sıradayız." diye konuştu.

Tarla ve bahçe serisi, üstün teknolojili ve konforlu traktörlerin iddialı olduğunu anlatan Tosun, şöyle devam etti:

"TÜMOSAN'ın tüm modelleri önemli. Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Türk boğası' veya 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor. Bunu niye söylüyor? TÜMOSAN hem motor gücü hem de yakıt tasarrufu anlamında diğer markalara nazaran daha üstün performans gösteriyor. Yerli olmasının avantajı TÜMOSAN'ın Türkiye'de şu anda 86 bayisi, paydaşı var. Onları iş ortağımız sayıyoruz. Ayrıca hizmet veren 41 yedek parça bayisi ve 380 de servisimiz var. Yani müşterinin her an hizmetinde olan servislerimiz var. Bu hizmet ağıyla da memnuniyeti sağlıyoruz. Müşteri memnuniyeti yüzde 85'in üzerinde."