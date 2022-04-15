TÜMSİAD dijitalleşen Dünya'ya yerini alacak - Son Dakika
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TÜMSİAD dijitalleşen Dünya'ya yerini alacak

15.04.2022 23:34
TÜMSİAD dijitalleşen Dünya'ya yerini alacak

TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, üyelerine dijitalleşen dünyanın gerisinde kalmayın çağrısı yaptı.

TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, üyelerine dijitalleşen dünyanın gerisinde kalmayın çağrısı yaptı.

TÜMSİAD üyeleri Sivas'ta düzenlenen geniş çaplı iftar programında il Protokolü ve şehrin kanaat önderleri ile bir araya geldi. İftar programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret Odası Başkanı Mustafa Eken, TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, TÜMSİAD Sivas İl temsilci Başkanı Mehmet Dolu başta olmak üzere çok sayıda misafir katıldı.

"Kobi'ler ihracata hazırlanıyor"

Programda konuşan TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, KOBİ'lerin ihracatta büyümesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtip, "Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği yani kısa adıyla TÜMSİAD olan derneğimiz 2005 yılında İstanbul'da kuruldu. Derneğimizin üye yapısı ağırlıklı olarak KOBİ'lerden oluşmaktadır. 12 Bölge Koordinatör Şubeleri ve Temsilcilikleri ile yurt sathında 81 ili kapsayan ve yurtdışı çözüm ortaklarından oluşan teşkilat yapısı ve binlerce üye işletmesi ile ülke ekonomisine değer katan TÜMSİAD, üyelerinin vizyoner ve ticari gelişimini sağlamak üzere çalışmalar yapmaktadır. KOBİ'lerin ülkemizin ekonomik gelişimindeki stratejik öneminin bilincinde olan TÜMSİAD, özellikle KOBİ ölçekli işletmelerin ihracatta büyümesi için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor." dedi.

"Dijitalleşmeye ayak uydurun"

Atıcı üyelerine dijitalleşmeye ayak uydurmaları çağrısında bulunup, "Değerli katılımcılar, bizler TÜMSİAD olarak, bir şehri güçlü ve cazibeli kılan sırrın, var olan insan potansiyelinin, güçlü STK'ların, güçlü sanayicilerin, iş insanlarının birlik beraberlik içerinde hareket ettikleri tablo olduğun bilicindeyiz. Ancak bu yapı bir şehri anlamlı kılar ve hem şehri hem de o şehrin dinamiklerini geleceğe hazırlar. TÜMSİAD olarak, Yenidünya düzeninde yani teknolojinin her geçen gün hayatımıza girdiği bu dönemde, bir diğer ifadeyle dijitalleşen Dünya'da üreten kardeşlerimizin bu dijitalleşmeye ayak uydurmalarını istiyor ve bu konuda da çalışıyoruz. Ahlaklı ve üretken ticareti önemsiyoruz. İşte bu amaçla 2021 mottomuz bu idi. Bugün hem yönetim kurulumuz hem de üyelerimizle bu amaçlar doğrultusunda ilerliyoruz. Referansı sağlam derneğimiz bünyesinde yer alan üyelerimizle de her geçen gün daha da güçleniyor ve emin adımlarla yol alıyoruz. Genç, dinamik bir kadro ve yeniliklere açık vizyonumuzla ülkemizde istihdama ve ekonomiye katkı sağlamak, ülkemizin gelişimine el vermek için büyük gayretle çalışıyoruz" diye konuştu. - SİVAS

TÜMSİAD dijitalleşen Dünya'ya yerini alacak
TÜMSİAD dijitalleşen Dünya'ya yerini alacak
TÜMSİAD dijitalleşen Dünya'ya yerini alacak

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Togo Cumhuriyeti, Kayseri, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜMSİAD dijitalleşen Dünya'ya yerini alacak - Son Dakika


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