Tunus ve Türkiye Arasında Yeni Ekonomik Diplomasi Forumu İstanbul'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Tunus ve Türkiye Arasında Yeni Ekonomik Diplomasi Forumu İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Tunus ve Türkiye Arasında Yeni Ekonomik Diplomasi Forumu İstanbul\'da Gerçekleştirilecek

Tunus ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek olan fuar, ticareti güçlendirmek ve Türk yatırımlarını teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. Forumda, 100'den fazla Tunuslu iş adamı ve 200'den fazla Türk şirketi yer alacak. Bu yeni vizyon, yatırımları teşvik eden uzun vadeli bir ortaklıkla destekleniyor. Forum, çeşitli sektörleri kapsayacak ve ortaklık fırsatları sunacak.

29.05.2024 16:38
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Ticareti güçlendirmek ve Tunus'taki Türk yatırımlarını teşvik etmek amacıyla önümüzdeki 5 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilecek olan fuar, yeni ekonomik diplomasinin bir parçası olarak birden fazla yolla yenilikçi ve umut verici olacağa benziyor. Tunus ve Türkiye arasında yeni bir ekonomik diplomasi vizyonu olarak görülen bu forum, yatırımları teşvik eden uzun vadeli bir ortaklıkla destekleniyor. Forumda, 100'den fazla Tunuslu iş adamı ve 200'den fazla Türk şirketi yer alacak.

YENİ VİZYON BİR YOL HARİTASI OLACAK

Bu forum, Tunuslu ve Türk iki tarafın, 3 Aralık'ta İstanbul'da, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindekilerin başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında yeni anlaşmanın imzalanması sırasında ortaya koyduğu taahhüt uyarınca gerçekleşti. Tunuslu mevkidaşı Kalthoum Ben Rejeb Guezzah, "Tunus'u kardeş ve dost ülkelere yakınlaştıran ticaret anlaşmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında" ticari borsalar ve tarife pozisyonlarından oluşan basit çerçevenin ötesine geçen bu yeni vizyon, özellikle yatırımları teşvik eden uzun vadeli bir ortaklıkla destekleniyor.

200'E YAKIN ŞİRKETİN KATILMASI BEKLENİYOR

UTICA başkanı Samir Majoul liderliğindeki 100'den fazla Tunuslu iş adamından oluşan bir ekonomik misyon, ortaklık ve yatırım projelerinin araştırılmasına ve aynı zamanda diğer ülkelere ortaklaşa genişletilebilecek üçgenleştirmeye adanmış bu ikili foruma katılacak. Türkiye tarafında halihazırda 150'den fazla şirket kayıt yaptırdı ve bunların sayısı 200'e ulaşacak.

ONLARCA SEKTÖR BİR ARAYA GELECEK

Forum, tarım-gıdadan elektroniğe, lojistik ve hizmetlerin yanı sıra tekstil ve giyime kadar çeşitli sektörleri kapsıyor ve çeşitli ortaklık formatları sunuyor.

Tunuslu bir sanayici, "Üretim maliyetlerindeki artış, birçok Türk üreticiyi zincirlerini bölgedeki diğer ülkelere taşımayı düşünmeye ve böylece rekabet güçlerini artırmaya teşvik ediyor. Çok sayıda cazip avantaj sunan Tunus, bu taşınmadan yararlanabilir" dedi. Bu forumdan bir gün önce UTICA, 4 Haziran Salı günü Türk ortağı ikili iş konseyi ile bir araya gelecek ve bu toplantı, ilişkilerin güçlendirilmesi ve bilgi alışverişinin güçlendirilmesi için bir fırsat olacak.

Ayrıca Tunus, İstanbul'da düzenlenecek Arap-Türk işbirliği forumunda, ekonomik misyonun planlanan çeşitli etkinliklere katılımı ve Cepex işbirliğiyle kurulacak ulusal pavyon aracılığıyla da hazır bulunacak. Arap-Türk İşbirliği Derneği (TURBA) tarafından düzenlenen bu forum, birçok Arap ülkesinden katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlayacak. 6 Haziran 2024 Perşembe günü Tunus Günü kutlanacak.

Tunuslu İstanbul'a gidecek işadamlarından biri, "Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının öncülük ettiği ve Türkiye'deki büyükelçiliğimizin desteklediği ekonomik diplomasinin yeni dinamiği, iyi sonuçlara işaret ediyor" diyor.

İstanbul, Türkiye, Tunus, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunus ve Türkiye Arasında Yeni Ekonomik Diplomasi Forumu İstanbul'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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