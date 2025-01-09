Tüp fiyatlarına mutfak masraflarını artıracak zam - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tüp fiyatlarına mutfak masraflarını artıracak zam

Geniş Video İzle

Bugün itibarıyla 12 kilogramlık mutfak tüplerine 63 TL'lik yeni bir zam yapıldığı açıklandı. Son artışla birlikte, tüp fiyatlarında son yıllarda gözlenen sürekli yükseliş bir kez daha gündeme geldi.

09.01.2025 11:47  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 Ocak 2025 itibarıyla 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatı 965 TL'ye yükseldi. Bu artış, 31 Aralık 2024'te yapılan ve fiyatı 895 TL'den 902 TL'ye çıkaran zammın hemen ardından geldi. Yılın ilk günlerinden itibaren tüp fiyatlarında yeni zamlar konuşulmaya başlandı.

2024 ZAMLARI REKOR DÜZEYDEYDİ

2024 yılı boyunca tüp fiyatları 19 kez zamlandı. Yılın başında, 3 Ocak'ta 610 TL olan tüp fiyatları, yıl boyunca yapılan zamlarla kademeli olarak artarak yıl sonunda 902 TL'ye ulaştı. Bu sürekli artışlar, tüp kullanıcılarının bütçesini ciddi şekilde etkiledi.

10 YILDA YÜZDE 1500'Ü AŞAN ARTIŞ

Tüp fiyatlarının son 10 yıldaki değişimi, artış oranlarının ne denli yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. 2015 yılında 65,5 TL olan 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatı, 2025 yılına gelindiğinde 965 TL'ye çıkarak yüzde 1500'ün üzerinde bir artış gösterdi.

Yıllara Göre Tüp Fiyatları:

1 Ocak 2015: 65,5 TL

1 Ocak 2016: 74 TL

1 Ocak 2017: 81 TL

1 Ocak 2018: 93,5 TL

1 Ocak 2019: 99 TL

1 Ocak 2020: 119,5 TL

1 Ocak 2021: 122 TL

1 Ocak 2022: 238 TL

1 Ocak 2023: 334 TL

1 Ocak 2024: 590 TL

9 Ocak 2025: 965 TL

DOĞALGAZ ERİŞİMİ OLMAYANLAR İÇİN ZORLAYICI BİR DURUM

Doğalgaz erişimi bulunmayan bölgelerde tüp kullanımı hala temel bir ihtiyaç. Ancak tüp fiyatlarındaki bu hızlı artış, düşük gelirli haneler için önemli bir bütçe kalemi haline geldi. Uzmanlar, fiyatların sürekli artış göstermesinin enerji maliyetleri üzerindeki etkisinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Tüp fiyatlarına mutfak masraflarını artıracak zam

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Gündem, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüp fiyatlarına mutfak masraflarını artıracak zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mirac Aslanoglu:
    keşke gas bulmasalardi ya ... inşallah bu sene başka bir şey bulamazlar yoksa millet i tam aç bırakırlar 58 2 Yanıtla
  • Bülent beyoğlu:
    hani 2025 in ilk indirim haberi lpg den gelmişti 48 2 Yanıtla
  • Vadaa:
    Helal durmak yok devam böyle ot yiyin ot 46 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    akepe geldiğinde 12 kg tüp 15,250 idi 12 dolardı sonra tüpe zam gelmeye başladı 2015 de 65 tl oldu yani 27 dolar yıl oldu 2025 tüp oldu 965 tl gene 27 dolar hadi tüpe tl den zam geldide dolardan nasıl bu kadar zam yaptınız merak ediyorum hani dolarla işiniz yoktu, 2001 i baz alırsak şu an tüpün 420 tl olması gerek hem tl den ittir hem dolardan ittir nasıl olsa saman kafa çok anlamazlar 30 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Rahmetli Kemal Sunal flimi zama zam zamda zamm 25 0 Yanıtla
  • Apple User:
    çoh eyi 17 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    yerleştirin kim var sırada 17 0 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Yıl 2025 Memleketim Sinop Erfelek ilçesinde halen doğalgaz yok. Bırakın köylerini İlçesinde yok. İnsanlar kışın kömür sobası, mutfaklarında yaz, kış tüp kullanır şimdi mutfak tüp gazına gelen fahiş zam mı kime karşı boykot etsinler. 10 0 Yanıtla
  • res:
    Abartmayın dar gelirliye ev imkanı açıkladı bakanımız 7 1 Yanıtla
  • nazım arat:
    Döviz 2024 ortalama  artti, tup fiyatları %80 ,Allah gözünüzü doyursun, devletin bunlara çökmesi lazım. Bunların utanması yok, ulkede bu iş iki ailede yoğun olarak 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: Tüp fiyatlarına mutfak masraflarını artıracak zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.