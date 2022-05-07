Turizmci Tecer, Bodrum'a kahvaltıcı açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Turizmci Tecer, Bodrum'a kahvaltıcı açtı

07.05.2022 11:23
Turizmci Tecer, Bodrum'a kahvaltıcı açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 yıldan beri otel ve beach işletmeciliği yapan Hamit Tecer, ilçeye yeni bir mekan daha kazandırırken, Yalıkavak Mahallesinde kapılarını açan Miya Garden Kahvaltı, ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 yıldan beri otel ve beach işletmeciliği yapan Hamit Tecer, ilçeye yeni bir mekan daha kazandırırken, Yalıkavak Mahallesinde kapılarını açan Miya Garden Kahvaltı, ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Highlight Otel ve Miya Beach Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer, Yalıkavak Mahallesi'ndeki yeni mekanını hizmete açtı. Zengin menüsüyle sezona iddialı giriş yapan Miya Garden Kahvaltı, akşam saatlerinde ise insanların piknik tadında vakit geçirebileceği bir mekan haline gelecek. Mandalina ağaçları altında misafirlerini ağırlayan mekana ilerleyen dönemlerde tiny house'lar konulacak.

İş adamı Hamit Tecer, yeni yatırımı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Burada 3 senedir otel işletiyoruz. Dolayısıyla bu bölgedeki en büyük eksiğin iyi bir kahvaltı mekanı olduğunu gördük. Bodrum bölgesi insanlarının dışarıda kahvaltı kültürü fazladır. Aileler hafta sonu kahvaltı mekanlarına giderler. Bu kadar güzel bir yerde çok iyi mekanlar yoktu. Biz de bunu kendimiz yapmak istedik. Arkadaşlarla oturduk, görüştük, konuştuk ve burayı devraldık. Buradaki binalar kötü durumdaydı, onları restore ettik ve burasını kahvaltı mekanı haline getirdik. Bir kır kahvaltısı gibi. Niyetimiz akşam da piknik tadında ızgara alanı haline getirebilmek. Ayrıca arka tarafımıza tiny house'lar gelecek, yani karavan otel gibi. 15-20 tane tiny house koyacağız" dedi.

Turistlerin otel dışında da bir şeyler yapmak istediğini söyleyen Tecer, "Bu bölgede bir turizm hareketliliği oluşturmak istiyoruz. Turistler, kır havası içerisinde bağımsız kalabilecekleri, ızgarasını kendisi yapabileceği, yemeğini kendi yapabileceği mekanlar arıyorlar. Biz de böyle bir şeye el attık. Umuyorum talep görecektir" diye konuştu.

Kahvaltı menüsünün çok zengin olduğunu anlatan Tecer, börek konusunda da çok iddialı olduklarını sözlerine ekledi.

Turizm sezonu değerlendirmesinde de bulunan Hamit Tecer, "Dünyada 2 senedir bir kıskaç var. İnsanlar eskisi gibi rahat, serbest tatil yapmayı özler hale geldiler. İnşallah bu sene o baskılardan kurtulacak gibi gözüküyor. Ben sezonun geçen seneden daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Beklentilerimiz o şekilde" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Turizmci Tecer, Bodrum'a kahvaltıcı açtı
Turizmci Tecer, Bodrum'a kahvaltıcı açtı
Turizmci Tecer, Bodrum'a kahvaltıcı açtı
Turizmci Tecer, Bodrum'a kahvaltıcı açtı
Turizmci Tecer, Bodrum'a kahvaltıcı açtı

YORUMLAR
500
Bodrum'a yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi müjdesi Bodrum'a yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi müjdesi RUS MİLYARDERİN YATI 'TİTAN' BODRUM'A DEMİR ATTI RUS MİLYARDERİN YATI 'TİTAN' BODRUM'A DEMİR ATTI

Bodrum, piknik, Muğla, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmci Tecer, Bodrum'a kahvaltıcı açtı - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:52 Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:33:44. #1.12#
SON DAKİKA: Turizmci Tecer, Bodrum'a kahvaltıcı açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement