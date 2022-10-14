Turizmciler Ekim ayından memnun - Son Dakika
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Turizmciler Ekim ayından memnun

14.10.2022 00:57
Turizmciler Ekim ayından memnun

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonundan memnun olan turizmciler, Ekim ayından da memnun. Yoğun bir yaz sezonu geçiren turizmcilerin, sezonun Ekim ayına sarkmasıyla yüzleri güldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonundan memnun olan turizmciler, Ekim ayından da memnun. Yoğun bir yaz sezonu geçiren turizmcilerin, sezonun Ekim ayına sarkmasıyla yüzleri güldü.

Bodrum'da yaz sezonundan ardından Ekim ayından gelen sarı yaz turizmcilerin yüzünü güldürdü. Oda satışlarının yanı sıra otellerde bulunan villalarda oldukça rağbet görüyor. Yaz sezonunda yüzde 90 üzerinde doluluk oranını yakalayan oteller Eylül ayında yüzde 70 doluluk oranı Ekim ayında ise yüzde 50'ye ulaşan doluluk oranı hem turizmcinin hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Doora Otel Genel Müdürü turizmci Attila Doğancı yaz sezonunun çok iyi geçtiğini belirterek "Haziran, Temmuz ve Ağustos iyi geçti. Onunla birlikte Eylül ayında da çok doluyduk. Yüzde 97.8 oranında bir dolulukla kapattık. Bu seneki sezon kötü veya iyi diyemeyiz çünkü çok iyiydi. Ekim ayına girmemize rağmen yüzde 42'lik dolulukla gitmekteyiz. Biz Dora Bodrum Otel olarak yaz kış açık olduğumuz için şuan da beklenti yüzde 30 ve 40 arasında gitmesi. Biz otelimiz üst segment bir tesis. Bize çoğunlukta Rus, Duabi, Katar, Almanya ve İngiliz pazarından hareket ettik. Otel bölümündeki konaklama birimlerimiz ve villa birimlerimiz bütün sezon boyunca ful gitti. Birçok otel rezidans şekline dönmeye başladılar. Her şey dahilin Türkiye'ye getirilmesi çok büyük bir yanlıştı. He şey dahil sistemi ciddi bir krize neden olmuştur. Otellerin oda kahvaltı ve yarım pansiyon şeklinde hareket etmesi gerekiyor" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Eylül, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizmciler Ekim ayından memnun - Son Dakika

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