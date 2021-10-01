Üye Girişi
Turizmde hedef pazarı çeşitlendirmek - Son Dakika

Turizmde hedef pazarı çeşitlendirmek

01.10.2021 11:47
Turizmde hedef pazarı çeşitlendirmek, System.String[]

Bursa'nın turizme yönelik değerleri 11. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı.

Bursa'nın turizme yönelik değerleri 11. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı.

Van Expo Center'da yapılan 11. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'na Türkiye, İran, Irak, Azerbaycan ve diğer komşu ülkelerden turizm sektörü paydaşları, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, sanayici ve iş adamlarının katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin şehrin sahip olduğu turizm değerlerini tanıttığı fuarda, özellikle Azerbaycan, İran ve Irak'tan katılan tur operatörleriyle ikili temaslarda bulunuldu. Bursa'ya davet edilen acente ve tur operatörleriyle Bursa'da yapılacak iş bağlantılarının ardından bu ülkelerden turist akışının hızlanması hedefleniyor.

Fuarın açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bursa standını ziyaret etti. Yavuz, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'yla ilgili çalışmaların başladığını, yıl boyu gerçekleştirilecek ve organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan Bursa'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak destek vereceklerini belirtti. Özkan, turizm destinasyonları içinde önemli bir yere sahip olan Bursa'nın pazar çeşitlendirmesinde de faal rol aldığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dijital tanıtım öne çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi birimlerince geliştirilen GoBursa mobil uygulaması ile www.bursa.com.tr web sitesinin öne çıktığı fuarda çok sayıda ziyaretçi Bursa ile ilgili tur programlarını oluşturmak için dijital karekodlar ile desteklenen fuar standında GoBursa mobil uygulamasını cep telefonuna yükledi ve web sitesini de ziyaret etti. - BURSA

Turizmde hedef pazarı çeşitlendirmek
Turizmde hedef pazarı çeşitlendirmek
Turizmde hedef pazarı çeşitlendirmek

Doğu Anadolu, Turizm, Bursa, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmde hedef pazarı çeşitlendirmek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yine aynı oyuncuya yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı 11:48 Yine aynı oyuncuya yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı 11:29 Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor 11:29 Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor
Kripto paradan yüzde 20 kar vaadine inanıp servetini kaptırdı! Madur edilen adamın karısı da boşanma davası açtı 11:27 Kripto paradan yüzde 20 kar vaadine inanıp servetini kaptırdı! Madur edilen adamın karısı da boşanma davası açtı Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti 11:11 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap 11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var 10:48 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:39 Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış
11:29 Son Dakika! Altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor
11:28 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum
11:28 Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı
11:27 Kripto paradan yüzde 20 kar vaadine inanıp servetini kaptırdı! Madur edilen adamın karısı da boşanma davası açtı
11:26 Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı
11:23 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021
11:05 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce
11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda
11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Sarı çam mantarı dağ köylülerine ek gelir sağladı! Kilosunu 60 liradan satıyorlar Sarı çam mantarı dağ köylülerine ek gelir sağladı! Kilosunu 60 liradan satıyorlar         
11:50
Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış         
11:40
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye paylaşımı: Kıymetli ağabeyime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum         
11:29
Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı Türkiye'nin ünlü enerji şirketi Uludağ Elektrik, İngilizlere satıldı         
11:27
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 1 Ekim 2021         
11:24
Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce         
11:06
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi         
10:48
Kangal Belediyesi'nden yurt sorununa çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti Kangal Belediyesi'nden yurt sorununa çözüm: Kullanılmayan binayı öğrencilere tahsis etti         
10:42
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 11:54:19. #1.11#
SON DAKİKA: Turizmde hedef pazarı çeşitlendirmek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement