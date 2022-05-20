Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği - Son Dakika
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Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği

20.05.2022 13:02
Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği

Her yıl ihracat rekorları kıran 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye yüzde 16'lık artışla 472 milyon dolar döviz kazandıran su ürünleri sektörü, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da balık-ekmek şenliği düzenledi.

Her yıl ihracat rekorları kıran 2022 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye yüzde 16'lık artışla 472 milyon dolar döviz kazandıran su ürünleri sektörü, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da balık-ekmek şenliği düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, balıkçılık ve su ürünleri işbirliğini güçlendirmek ve Türk balıklarının tanıtımı amacıyla, 18-20 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde; Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği iş birliğinde balık-ekmek şenliği gerçekleştiriliyor. Bakü Expo Center'daki etkinliğe Azerbaycan vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı "Caspian Agro" sırasında düzenlenen Balık- Ekmek Şenliği'ne Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev katıldı. Tarım ve Orman Bakanı olduktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi katılımcılara balık-ekmek dağıttı.

Bakan Kirişçi: "Vermiş olduğumuz önemin meyvelerini de çok şükür aldık"

Türkiye'nin su ürünleri sektörüne son 20 yılda çok büyük önem verdiğini ve yatırımlar yaptığını vurgulayan Bakan Kirişci, "Bu vermiş olduğumuz önemin meyvelerini de çok şükür aldık. Hem üretimimizi artırdık, hem de ihracatımızı artırdık. Türkiye şu anda 1 milyar 400 milyon dolar gibi sadece su ürünleri alanında ihracat yapan önemli bir ülke haline geldi. Biz de kardeşlerimizden esirgemeyelim, onlara da bu su ürünlerimizden tattıralım istedik. 15. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı çok güzel hazırlanılmış bir fuar, 450 katılımcının 54 tanesinin Türk firması olması ayrıca mutluluk verici" diye konuştu.

Hedef 2 milyar dolar ihracat

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının yüzde 70'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığı bilgisini paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da Balık-Ekmek şenliği düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını, Türk su ürünleri sektörü olarak 2023 yılı için belirledikleri 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihraç pazarlarını çeşitlendirmek istediklerini dile getirdi.

Bakü'de 15. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı "Caspian Agro" sırasında düzenlenen Balık-Ekmek Şenliği'ne Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği adına ESÜHMİB Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk Atakan Demir ve Mehmet Şahin Çakan katıldı. - İZMİR

Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği
Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği
Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği
Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği
Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği
Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği
Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği
Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği
Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ekmek, Türk, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk balıkları 'gardaş' sofrasında: Bakü'de balık-ekmek şenliği - Son Dakika


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