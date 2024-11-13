Türk bankası yabancılara satılıyor

Ekonomi

Yakın zamanda Hepsiburada'nın Doğan Holding'e ait olan hisselerini satın alan Kazak bankacılık devi Kaspi.kz, şimdi de T-Bank'ı almak için harekete geçti. T-Bank'ın Türkiye'de 12 şubesi bulunuyor.

Lübnanlı ve Ürdünlü sermayedarların eşit ortaklıkla kurduğu Turkland Bank'a (T-Bank) Türkiye'den Zeren Grup talip olmuş fakat satışı tamamlanmamıştı.

Bankanın Zeren Grup'a satılmama nedeni olarak Moskova Kredi Bankası'ndan aldığı 20 milyar TL'lik krediyi ödemediği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "örgütlü dolandırıcılık" iddiasıyla soruşturma açılması gösterilmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Zeren Holding'in T-Bank'ı satın alma işlemine onay vermemişti. Ardından da bankanın yönetim kurulu başkanı Michel Accad Türkiye'ye gelerek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmişti.

PAPARA DA TALİP OLMUŞTU

T-Bank'ın başka bir taliplisi ise elektronik para ve ödeme kuruluşu olan Papara'ydı. Papara satış sürecinin henüz başında devreden çıkmıştı.

HEPSİBURADA'YI SATIN ALMIŞLARDI

Bu hafta başında T-Bank'ın satış süreci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Doğan grubuna ait e-alışveriş şirketi Hepsiburada'nın yüzde 65,4'lük hissesini 1 milyar 127 milyon dolara satın alan Kazakistan'ın bankacılık devi Kaspi.kz, T-Bank'a talip oldu.

Satın alma sürecinin başlangıcına ait şirketler arasında protokol ve gizlilik sözleşmesi imzalandı. Daha önceki banka satış anlaşmalarında olduğu gibi T-Bank'ın satış onayı için BDDK karar verecek.