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Türk Hava Yolları'na 3 ayrı ödül - Son Dakika

Türk Hava Yolları'na 3 ayrı ödül

15.12.2021 09:45
Türk Hava Yolları'na 3 ayrı ödül

Türk Hava Yolları, Global Traveler dergisi okuyucularının oy verdiği okuyucu anketlerinde 5 'inci kez "En iyi Business Class Ödülü"nü kazanarak Quint Statüsüne erişti.

Türk Hava Yolları, Global Traveler dergisi okuyucularının oy verdiği okuyucu anketlerinde 5 'inci kez "En iyi Business Class Ödülü"nü kazanarak Quint Statüsüne erişti. Aynı zamanda 6 'ıncı kez üst üste "En İyi Havaalanı Yer Hizmetleri", 4'üncü kez "En iyi Kurumsal Sadakat Programı" ödüllerinin de sahibi oldu.

Her sene düzenlenen "Global Traveler Okuyucu Anketleri" Global Traveler okuyucuları tarafından oylanıyor. Bu sene 18'incisi gerçekleşen ödüllerde dünyanın en iyi havayolu şirketleri, sadakat programları, otel ve seyahate ilişkin hizmetleri de dahil olmak üzere toplam 80 kategoride, aralarında sık uçan yolcu okuyucularının da bulunduğu 22 bin  kişi tarafından değerlendiriliyor.

Ödüllere ilişkin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Dünyanın en iyi seyahat sağlayıcılarının yer aldığı "Global Traveler Okuyucu Anketleri"nde bu ödüllere layık görülmek onur verici. Mükemmel hizmet anlayışına kendini adamış çalışanlarımız ve Türk misafirperverliğini en iyi şekilde temsil eden Türk Hava Yolları ailesi ile gurur duyuyor, şükranlarımı sunuyorum." diyerek duygularını ifade etti.


Türk Hava Yolları'na 3 ayrı ödül
Türk Hava Yolları'na 3 ayrı ödül

Türk Hava Yolları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk Hava Yolları'na 3 ayrı ödül - Son Dakika Ekonomi


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