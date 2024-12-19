İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı - Son Dakika
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Ekonomi

İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette üçüncü toplantının ardından net rakamın belirlenmemesi üzerine basın açıklaması yaptı. Atalay, asgari ücret için taleplerinin 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı.

19.12.2024 16:07  Güncelleme: 16:14
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı. Toplantıdan bir süre sonra kamera karşısına geçen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, talep ettikleri rakamı açıkladı.

Türk-İş'in 3 toplantıda da rakam telaffuz etmemesi tepkiye neden olunca sendika yazılı bir açıklama yaparak işçi tarafının talep ettiği rakamın saat 16.00'da kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Bu duyurunun ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kameraların karşısına geçti.

Ergün Atalay'ın konuşmasından öne çıkanlar: "Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin süreç devam ediyor. Kamuoyunda 20 gündür Türk-İş neden açılamıyor deniyor. Ancak hükümet ve işveren rakam açıklamıyor. Kanun gereği en çok üyesi olan işçi sendikası temsil ediyor. Hak-İş ve Disk başkanlarıyla birlikte görüştük. Bu komisyonu toplardık bir rakam açıklardık ancak bir daha ne bir gündem olurdu ne de başka bir şey. Bu 20 günlük sürede Türk-İş neden açıklamıyor diye gündem oldu.

"ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ OLDU"

Antidemokratik bir asgari ücret yapısı var. 12 Eylül'den kalan bir yapı. Bugüne kadar 3 toplantı yapıldı bir rakam bekledik. Biz öyle bir noktadayız ki 2024 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Kamu işçisi asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Asgari ücret bundan 5 yıl önce belirleme ücretiydi şimdi geçim ücreti oldu.

Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı

"TALEBİMİZ 29 BİN 583 TL"

Ankara'da 150 bin kişinin katıldığı ankette işçilerin sorunlarını dinlemiştik. Onlara söz verdik ve onlar üç toplantıda nasıl geçinemediklerini hükümete de iş veren yetkililerine de birinci ağızdan anlattılar. Kira artışı, doğal gaz artışı, pazardaki artış, eğitimdeki artış ortada. Şu anda asgari ücret 11 bin lira düzeyine düştü. Asgari ücret geçim ücreti oldu. 50 bin lira var 30 bin lira var, 28 bin lira var önümüzde. Kamuoyunun durumunu biliyoruz. Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz. Talebimiz 29 bin 583 TL."

Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı

BAKAN IŞIKHAN: İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMLERİNDEN ARTIK BİR TEKLİF BEKLİYORUZ

Öte yandan; komisyonun üçüncü toplantısına başkanlık eden olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Buna göre; yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının sonuna kadar zam oranını belirleyip duyurması gerekiyor.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor. Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor. İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

  • Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira
  • Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira
  • Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira
  • Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira
  • Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira
İşte Türk-İş\'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Refah, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Mert Tekin:
    Bunu söylemek için saat 4 mü beklediniz andavallar 151 6 Yanıtla
  • Mustafa Yüksel:
    bence 25 bini geçmez 29500 verilmez egerki o kadar olursa artık işçi çıkartmaya başlar işverenler 54 80 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    24 bini verirseler op başına köy türk is 107 12 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Siz kapalı kapılar ardında daha aşağısına evet demişsinizdşr 104 4 Yanıtla
  • Seyfi Başcıl:
    Belli oldu 25 85 4 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    nah verir bunu hukumet 77 6 Yanıtla
  • Emir:
    Yenimi aklın başına geldi ? istifa edin zerre kadar şeref namus varsa... 64 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Yav bari biraz yüksek tutsaydınız.Hep sizin dediğinizin yarısını veriyorlar.Sayenizde millet açlığa mahkumluğa devam. 62 2 Yanıtla
  • Osman A:
    1 ayda bunamı karar verdiniz.Bravoooo 60 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Maşallah geme hakem heyetıne gıder dogru ama veren yok 51 0 Yanıtla
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