Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz? - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

Geniş Video İzle

10 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Asgari ücretin hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyona göre ayarlanabileceğini düşünmüyorum" diyerek TÜİK verilerine güvenmediğini dile getiren Atalay hangi ücreti kabul edeceklerine yönelik soruya ise "İşçinin insan onuruna uygun yaşayacağı bir ücret" yanıtını verdi.

03.12.2024 13:55  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, önümüzdeki hafta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde teklif olarak, ne gerçekleşen ne beklenen enflasyonu kabul etmediklerini insan onuruna yakışır ücret istediklerini söyledi.

Atalay, 10 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi bugün düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 9 milyon çalışanın doğrudan etkileneceğini söyledi. Atalay, toplantıda, 2025 sonu enflasyon hedefi olan yüzde 21'i, MÜSİAD'ın yüzde 25 teklifini, bu yıl sonu gerçekleşmesi beklenen yüzde 44 oranını ve yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'ü asgari ücret artışı için "kabul etmediğini" söyledi.

"TELAFUZ EDİLEN RAKAMLARI UYGUN BULMUYORUZ"

"Bugüne kadar telafuz edilen rakamları uygun bulmuyoruz" diyen Atalay asgari ücret teklifinde, bu yıl dört asgari ücretlinin belirleyeceği rakamların ortalamasını alacaklarını belirtti.

"TÜİK VERİLERİNE GÜVENMİYORUZ"

"Asgari ücret enflasyona sebep değil" diyen Atalay, "Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor.... Böylece asgari ücretin enflasyona sebep olmadığını gördük. Canlı örnek 2024" dedi. "Asgari ücretin hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyona göre ayarlanabileceğini düşünmüyorum" diyen Atalay ayrıca TÜİK verilerine de güvenmediğini söyledi.

Atalay hangi ücreti kabul edeceklerine yönelik bir soruya, "İşçinin insan onuruna uygun yaşayacağı bir ücret" yanıtını verdi. Piyasalarda asgari ücretin 2025 için yüzde 25 civarında artırılması genel beklenti ancak daha yüksek artış beklentileri de bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.

  • Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
  • Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak.
  • TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında 20 bin 572 liraya çıkacak.
  • 2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.
  • Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.
  • Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.
  • OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek.
Türk-İş Başkanı Atalay\'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ömer özdaş:
    Hic bir şeye zam gelmesin askeri ücretede makul gelsinki aldığımız geri gitmesin 24 3 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    uzun adam o... mayın dese bunlar bir yıl o..maz ala turbinlere oynuyo neymiş şunu kabul eder bunu etmezmis at meydan boş her yıl aynı terane sonra tm yüce kral 21 0 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Yalandan yere kürsüye çıkar yumruk vurur şu rakamdan aşağı kabul etmeyiz araka kapılar ardında imzayı atar medyanın karşısında attığı sadece sembolik imzadan ibarettir emekçileri yine her zamanki gibi satacaklar 17 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    siz önce sendikalı işçinize sahip çıkın alayımız borç batağındayız acilen sözleşme erkene Çekilmeli bir sene beklemeye tahammülümüz kalmadı 15 1 Yanıtla
  • serkan Eriser:
    sürekli onurdan yaşam kalitesinden bahseder hatta bakana sayın bakanım şerh koyuyoruz der ama gariban işçi hep gariban kalacak bunlar benimle oturup yemek yemiyorlar kimlerle beraber olduklarını herkes biliyor 14 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    cevap : ben kendi cebime girene bakarım =)=) haysiyet önemli şey. ülkede çok az kişide kaldı 8 0 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    böyle soyluyo soyluyo sora hükümet ne verirse tamam diyor kalkıyor masadan.Sen de adam değilsin kusura bakma 8 0 Yanıtla
  • mustafa dündar:
    asgari ücretin ne kadar olduğunun bir hükmü yok önemli olan alım gücünün yettiği hale getirmek 7 0 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Bu yaloş adam bakana yalakalıp yaparken kameralara yakalanmış tı bu sakın inanmayın inanmayın 4 0 Yanıtla
  • Selin Aygüney:
    çokta inandık 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:16:48. #1.13#
SON DAKİKA: Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.