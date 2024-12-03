Türk-İş Başkanı Atalay\'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

Ekonomi

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, önümüzdeki hafta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde teklif olarak, ne gerçekleşen ne beklenen enflasyonu kabul etmediklerini insan onuruna yakışır ücret istediklerini söyledi.

Atalay, 10 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi bugün düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 9 milyon çalışanın doğrudan etkileneceğini söyledi. Atalay, toplantıda, 2025 sonu enflasyon hedefi olan yüzde 21'i, MÜSİAD'ın yüzde 25 teklifini, bu yıl sonu gerçekleşmesi beklenen yüzde 44 oranını ve yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'ü asgari ücret artışı için "kabul etmediğini" söyledi.

"TELAFUZ EDİLEN RAKAMLARI UYGUN BULMUYORUZ"

"Bugüne kadar telafuz edilen rakamları uygun bulmuyoruz" diyen Atalay asgari ücret teklifinde, bu yıl dört asgari ücretlinin belirleyeceği rakamların ortalamasını alacaklarını belirtti.

"TÜİK VERİLERİNE GÜVENMİYORUZ"

"Asgari ücret enflasyona sebep değil" diyen Atalay, "Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor.... Böylece asgari ücretin enflasyona sebep olmadığını gördük. Canlı örnek 2024" dedi. "Asgari ücretin hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyona göre ayarlanabileceğini düşünmüyorum" diyen Atalay ayrıca TÜİK verilerine de güvenmediğini söyledi.

Atalay hangi ücreti kabul edeceklerine yönelik bir soruya, "İşçinin insan onuruna uygun yaşayacağı bir ücret" yanıtını verdi. Piyasalarda asgari ücretin 2025 için yüzde 25 civarında artırılması genel beklenti ancak daha yüksek artış beklentileri de bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.