Türk-İş Başkanı Atalay\'dan Bakan Şimşek\'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş

Uğur BOZKURT:

Dostlar alışverişte görsün. Sen yerini korumak için istiyon çalışanları düşündüğünden değil boşversene sen. Ben işe girerken sen başkandın emekli oldum 9 sene geçti halen o koltukdasın seni oraya yapıştırdılar mı? arkadaş. Hükümetin de işine geliyoo senden başka adam yok herhalde istedikleri gibi elinde oynatacak...