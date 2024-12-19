Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş - Son Dakika
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Ekonomi

Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş

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Asgari ücret taleplerinin 29 bin 583 TL olarak açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi. Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istediklerini belirten Atalay, Bakan Şimşek'in "Büyüyoruz" mesajlarını tiye alarak "Büyüyorsak, o halde ver arkadaş" ifadelerini kullandı.

19.12.2024 16:15
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Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammında komisyonun 3. toplantısı bugün yapıldı ancak görüşmede yine rakamın gündeme gelmediği ifade edilmişti.

TALEP ETTİKLERİ RAKAMI AÇIKLADILAR

Saat 16.00 itibarıyla kameraların karşısına geçen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay talep ettikleri asgari ücret rakamının 29 bin 583 TL olduğunu söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK'E SESLENDİ

"Asgari ücrete yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı istiyoruz" diyen Atalay, son dönemde yaptığı açıklamalarda ekonominin büyüdüğü mesajını veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i tiye aldı.

"BÜYÜYORSAK O HALDE VER ARKADAŞ"

Bakan Şimşek'in "Büyüyoruz" ifadeleri üzerinden kameralar önünde dikkat çeken bir çıkışta bulunan Atalay "Büyüyorsak, o halde ver arkadaş. Tablo bu" dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay\'dan Bakan Şimşek\'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş

Mehmet Şimşek, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Refah, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Nuri Varol:
    vermezler asgari ücretliye emekliye gelince para yok kendilerine gelince bir gecede toplanıp parmak kaldırırlar yaparsa akp yapar.... 90 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    utanmaz o yalana devam eder. 17002 TL düşük değil diyenden ne beklenir? 61 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    sanki asgari ücreti devlet veriyo 19 40 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Dogru büyüyoruz demek ihracat arttı herşer güzel ama maaşlara gelınce durum degişiyor kım yalancı 45 2 Yanıtla
  • Mehmet Kan:
    vermezler ama bizim köyün millet oy vermeye devam etsin 40 2 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Dostlar alışverişte görsün. Sen yerini korumak için istiyon çalışanları düşündüğünden değil boşversene sen. Ben işe girerken sen başkandın emekli oldum 9 sene geçti halen o koltukdasın seni oraya yapıştırdılar mı? arkadaş. Hükümetin de işine geliyoo senden başka adam yok herhalde istedikleri gibi elinde oynatacak... 24 2 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    asgari ücreti iş adamları verir.Devlet hakemlik yapar.Ama ne hikmetse her seferinde iş adamlarından yana sabır alır hükümetler.Biz de o zenginlerden yana olan hükümetlere oy verir dururuz. 24 0 Yanıtla
  • Mustafa Karakoç:
    üç tane toplantı yapıldı bu rakamları toplantıda isteyemedinde, şimdimi dile getirdin riyakarlık yapma 10 12 Yanıtla
  • Sk 06:
    bizde koyun çok hepsi aç vermezler 17 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    boş boş konuşmayın asgari ücreti devleti ödüyor 4 dangalakta devlete sokuşturmus 3 11 Yanıtla
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