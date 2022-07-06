Türk-İş Başkanı Ergün Atalay canlı yayında tüm mal varlığını ve maaşını açıkladı - Son Dakika
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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay canlı yayında tüm mal varlığını ve maaşını açıkladı

06.07.2022 00:29

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı canlı yayın programında mal varlığını ve maaşı konusunda açıklamalarda bulundu. Türk İş'te çalışan iki işçinin maaşını aldığını belirten Atalay, "Hiç ikramiye almıyorum. 25 bin 750 TL maaşım var. Adapazarı'nda 1 evim var sadece. Arabam yok." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Habertürk televizyonunda Fatih Altaylı'nın canlı yayın konuğu oldu. Belirlenen yeni asgari ücreti değerlendiren Atalay, aldığı maaşı ve tüm mal varlığını da açıkladı.

"NE BANKADA PARAM VAR NE DE ARABAM VAR"

Aldığım ikramiye sayısının sıfır olduğunu dile getiren Atalay, "25 bin 750 TL maaşım var. Türkiye'nin hiçbir yerinde evim yok Adapazarı dışında. 1 evim var sadece. Ankara'da da misafirhanede kalıyorum. Oraya da 1750 lira kira ödüyorum. Bunu söylerken de utanıyorum. 48 yaşında kaloriferli ev gördüm hayatımda. Afyon'da bir dükkan hissesine girdim, 2 bin 500 TL kira alıyorum. Ne bankada param ne de arabam var. Hiç bisikletim bile olmadı. Bunu çalıştığım arkadaşlarım bilir. Ödemiş'teki adam bunu bilmez ama." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENDİ?

Asgari ücretin belirlenme sürecine değinen Atalay, "İlk asgari ücret artışıyla ilgili açıklama 16 Mart'ta AK Parti Grup Başkanvekili yaptı. 18 Mart'ta Çanakkale'de kardeşimize sordum. 'İleride olabilir' diye laf etti. Sonra ben bakana böyle bir şey var mı diye sordum. Bakan 'Aralık'ta' dedi. Her ayın 4'ünde enflasyon açıklanıyor. Her ay açıklanan ayda bize verin eşel mobil gibi diye. Mart, Nisan, Mayıs geçti. Cılız sesler çıkıyor. Sokak, pazar, marketteki işçinin alım gücünün düştüğünü görüyorum. Sonra 16 Haziran'da Cumhurbaşkanı'ndan randevu istedik. O gün Soma'dan 153 işçi çocuğu geldi. Onlara Türk İş'te konuşma yapacağım. O arada sayın Cumhurbaşkanımız bize randevu verdi. Televizyonlarda alt yazı geçiyor. Çıktım basın mensuplarının önüne olanı anlattım. 'Cumhurbaşkanımıza problemleri anlattım' dedim." ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAKAN'A 'ENFLASYONU İSTİYORUM' DEDİM"

Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız da 'Çalışma Bakanım yurda dönsün, konuşalım, sana haber veririz' dedi. Aradan 1 hafta geçti, bizi çağırdılar. Aynı komisyonu yolladık oraya. İşveren sendikası başkanı, bakanım ve ben oradayım. Bakan Bey 'Fiyat artışları ortada, bir şey yapmamız lazım, ne düşünüyorsun' dediler. Türk İş üyelerinin yüzde 3'ü asgari ücret alıyor. Bu DİSK'te de böyle, Hak İş'te de böyle. Ben sayın Bakan'a 'enflasyonu istiyorum' dedim. Oturduk, aradan zaman geçti. Ertesi gün bir daha oturduk. Son noktada 'Sayın Cumhurbaşkanı İspanya'dan dönüyor, İstanbul'a gidelim' dendi. 'Türk İş'in kırmızı çizgisi yüzde 30' dedim. Özel sektör ben masaya oturmam diyor. Ben de oturmazsam nasıl çıkacak bu asgari ücret? Mecburuz, kanun var. Asgari ücret yeterli mi, değil, davul çalınır mı, çalınmaz. Bu bir ara zam. 50.47 aldık Ocak ayında. Kimseden duymadım 'Türk İş iyi yaptı' diye.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay canlı yayında tüm mal varlığını ve maaşını açıkladı

"YÜZDE 25'E MASAYA OTURMAM"

İstanbul'da Bakana 'Ben yüzde 25'e masaya oturmam' dedim. İşverenin başında Özgür Bey var. 'Sizinle masaya oturur, bedel öderim' diyor. Süper bir şey değil ama bu geçiş döneminde yapılması iyi bir şey. İşvereni de ikna ettik. Burada yüzde 30 aldık. Aralık ayı geldiği zaman ne kadar kayıp varsa onları almadan ne masaya oturur, ne de o işe müsaade ederiz. Enflasyonun üstüne çıkarız. Bizim yapacağımız masayı işvereni oturtmaktı. İşveren oturmasaydı o zam çıkmazdı."

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Ergün Atalay, Türk İş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay canlı yayında tüm mal varlığını ve maaşını açıkladı - Son Dakika


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