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Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne? - Son Dakika
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Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'a, "Türk-İş'in kırmızı çizgisi nedir?" diye soruldu. Toplantıda masaya bir rakam gelmediğini belirten Ağar, "İşveren tarafından ya da hükumet tarafından bir rakam gelmedi. Gelecek ki biz ona 'evet' ya da 'hayır' diyeceğiz. Kırmızı çizgi diye bir şey yok. Biz rakam söylemeyiz. Hiçbir yerden bir rakam yok. Belirli olduğunda sizinle paylaşacağız" dedi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar\'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
18.12.2023 - 16:45,  Güncelleme: 16:49
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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı sona erdi. Ekonomik veri ve raporların ele alındığı toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'a "Türk-İş'in kırmızı çizgisi nedir?" diye soruldu. Rakam vermekten kaçınan Ağar, önlerine gelecek teklifleri beklediklerini söyledi.

"İŞVEREN YA DA HÜKÜMET TARAFINDAN RAKAM GELMEDİ"

Asgari geçim için düşündüğü ücret sorulan Ağar, "Biz talep eden kişiyiz. Biz para veren kişi değiliz. Para verenler bir rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Türk-İş olarak bir para söylediğimiz zaman o fiyatın altına inme şansımız yok. İşveren tarafından ya da hükumet tarafından bir rakam gelmedi. Gelecek ki biz ona 'evet' ya da 'hayır' diyeceğiz." dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Rakam vermekten kaçınan Ağar, "Kırmızı çizgi diye bir şey yok. Biz rakam söylemeyiz. İşveren diyecek ki, 'Ben seni bu ücrete çalıştıracağım. Çalışır mısın çalışmaz mısın?' Biz de diyeceğiz ki, 'bu ücrete çalışırız, şu ücrete çalışmayız.' TÜİK'ten de bir rakam gelmedi. Hiçbir yerden bir rakam yok. Belirli olduğunda sizinle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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