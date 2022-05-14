Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde, Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün sunuculuğunda gerçekleşen törende Dilek İmamoğlu, Sevgi Keleş, Zahide Yetiş, Hülya Hökenek, Bedia Teymur, Wilma Elles, Ece Gürsel, Tuğba Özay ve 45 başarılı girişimci iş kadınına plaket verildi.
Törende plaket alan yazar Sevgi Keleş konuşmasında, "3. kitabım olan 'Her Gün Bir Mucize'de sıklıkla değindiğim gibi; hayatımıza mucizeleri çekeceğimiz, güzelliklerin çoğaldığı anları yaşayalım" dedi.
Sevgi Keleş ödülünü tüm kadınlar ve kurucu olduğu Sevgi Keleş Danışmanlık & Koçluk Kişisel Gelişim Merkezi adına aldığını, başarının bir ekip işi olduğunu söyledi.
Başarılı yazar, konuşmasını en büyük destekçisi eşi Tolga Keleş'e teşekkür ederek tamamladı.
Son Dakika › Ekonomi › Türk iş kadınlarının başarılarının taçlandığı gecede yazar Sevgi Keleş'e plaket! - Son Dakika