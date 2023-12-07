Türk-İş'ten hükümete asgari ücret resti: Açlık sınırı olan 14 bin TL teklif edilirse masadan kalkarız

Asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. İşçi temsilcisi olan Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa sayılı günler kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hükümete resti çeken Atalay, açlık sınırı olan 14 bin liranın teklif edilmesi halinde masadan kalkacaklarını söyledi.

"O ZAMAN MASADAN KALKARIZ"

Habertürk'e konuşan Atalay'a "Hükümet 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla masaya gelirse ne yapacaksınız?" diye soruldu. Teklifin kabul edilemez olduğunu belirten Atalay, "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz" dedi.

"NE VERECEKLERİNİ GÖRELİM"

Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, "Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu'na getirip orada kararımızı veririz" dedi.

Atalay, asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağı göz önüne alındığında, yıl sonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi.

KARAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yılın aralık yanında toplanmaya başlıyor. Bu ay 4 toplantı gerçekleştirecek olan komisyon nihai kararını en geç 31 Aralık tarihine kadar verecek.

KOMİSYONDA BİR İLK YAŞANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK, hükümet kanadını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Türk-İş bu yıl ilk kez komisyona 5 asgari ücretliyi de dahil edecek. Bu 5 kişi komisyonda asgari ücretlilerin sıkıntılarını anlatacak.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili son açıklamasında, "Şu an teknik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Alt sınırı yok, çalışanlarımızı, işçilerimizi tüm kesimlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte her iki tarafın da maksimum fayda elde edeceği şekilde uzatacağımıza inanıyorum." demişti.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.