Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından yapılan açıklamada, bugün ilki düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında herhangi bir ücretin belirlenmediği ifade edildi. İkinci toplantının da 16 Aralık14.00'te yapılacağı bildirildi.

10.12.2024 16:59  Güncelleme: 17:52
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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren ve 2025 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücrete ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün saat 16.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleşen toplantısı sona erdi.

İKİNCİ TOPLANTI 16 ARALIK'TA

İlk toplantıda herhangi bir ücret belirlenemeyişinin ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi. İkinci toplantının da 16 Aralık14.00'te yapılacağı öğrenildi. Bu görüşmede de netleşmemesi durumunda asgari ücretin bir sonraki toplantıda netleşeceği tahmin ediliyor.

İKİNCİ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantıda herhangi bir ücret belirlenmediğini söyledi. Ağar şöyle konuştu: Konuyla ilgili detaylar henüz netleşmiş değil. İlerleyen süreçte yapılacak toplantılarla belirlenecek olan ücret, işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlı olacak. Biz ortak karar ile bir rakamın belirlenmesini umuyoruz. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 kez toplanıyordu ama bu yıl galiba 3 kez toplanacak. Ülkemizin ekonomisine katkı sunan insanlarımızın ücretlerinin yükselmesi lazım. İnsanlarımız ev kiralarını veremez hale geldi. Büyük ihtimal üçüncü toplantıda rakam ortaya çıkacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Mevcut asgari ücret, bir işçi için brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş olarak hesaplanıyor. Bu rakamın 20 bin 2 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşu sosyal güvenlik primi ve 400 lira 5 kuruşu işveren işsizlik sigorta fonu olarak dağılıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, oy çokluğu ile karar alırken, eşitlik durumunda komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Komisyon, Aralık ayında belirlenen tarihlerde toplam dört kez toplanarak yeni asgari ücreti belirleyecek.

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