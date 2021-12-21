Türk Lirası değer kazandı, döviz bürolarında hareketlilik

SAMSUN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında hızla değer kazanması ile bugün döviz bürolarında hareketlilik yaşanıyor.

Dün gün içerisinde 18 TL'yi gören dolar ve 21 TL'ye dayanan Euro karşısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk Lirası hızla değer kazanmaya başladı. Dolar dün akşam saatlerinde 13 TL'ye, Euro 15 TL'ye kadar geriledi.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Samsun'da döviz bürolarının yolunu tuttu. Sabah 09.00 itibarıyla işlemlere başlayan döviz bürolarında doların alış fiyatı 11 TL'ye, euro 12.7 TL'ye kadar geriledi. Bürolarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar işlemlerini yaptırmak için sıra bekledi. Yapılan alış ve satış işlemleriyle kurlarda hareketlilik yaşanıyor.

"Cumhurbaşkanımız en iyi kararı verdi"

Vatandaşlardan Muzaffer Kul, "Şu anda şaşkınız. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Hükümet daha iyisini bilir. Şu anda elinde avucunda 5-10 kuruş biriktiren insanlar şok durumdalar ama devlet bunun en iyisini bildiği için herkesi uyardı. 'Arkadaş dolar yapmayın', 'Türk Lirası'na yatırın', 'Ben sizin zararınızı karşılayacağım' diye söyledi ama gece saat 00.00'da da millet şaşkına döndü. Herkes ne yapacağını bilmiyor. İnşallah hayırlı olur. İnan herkeste bunalım vardı. Stres vardı. Gerginlik vardı. Cumhurbaşkanımız en iyi kararı verdi" dedi. - SAMSUN