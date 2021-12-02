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Türk mobilya sektörü dünya 5'inciliği hedefine emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika

Türk mobilya sektörü dünya 5'inciliği hedefine emin adımlarla ilerliyor

02.12.2021 10:58
Türk mobilya sektörü dünya 5'inciliği hedefine emin adımlarla ilerliyor

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün her geçen gün ihracatını artırdığını belirterek, "Türkiye mobilya sektörü hem dünyanın üretim ve tasarım merkezi olacak hem de dünya ticaretinden yüzde 5 pay alacak.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün her geçen gün ihracatını artırdığını belirterek, "Türkiye mobilya sektörü hem dünyanın üretim ve tasarım merkezi olacak hem de dünya ticaretinden yüzde 5 pay alacak. 2030'dan önce bu hedefi yakalayacağız." dedi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanlığını da yürüten Güleç, AA muhabirine, mobilya sektörünün başarı hikayelerini yaygınlaştırdığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de tasarım ve üretime devam ettiğini söyledi.

Güleç, Türkiye mobilya sektörünün dünya ticaretindeki payının her geçen gün arttığına işaret ederek, 2010'da yüzde 1 olan payın, 2019'da yüzde 2'ye çıktığını vurguladı.

Bugünkü rakamlarda ise dünya ticareti içindeki payın yüzde 2'nin üzerinde olduğunu dile getiren Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye mobilya sektörü olarak dünya ticaretinin yüzde 5'ini Türkiye'ye getireceğiz. Türkiye mobilya sektörü hem dünyanın üretim ve tasarım merkezi olacak hem de dünya ticaretinden yüzde 5 pay alacak. 2030'dan önce bu hedefi yakalayacağız. 200 ülkeye mal gönderiyoruz. En başta gelen pazarlarımız bölgesel pazarlardı. Bu pazarlarda payımızı düşürmedik. Sadece olmadığımız iki ülke var; Suudi Arabistan ve İran. Bunlara kendi konjonktürlerinden dolayı giremiyoruz. İnşallah buralara da gireceğiz ve rakamlarımız katlanacak. Çünkü onların Türk mobilyasına ihtiyacı var."

"Türkiye mobilya sektörü dünyaya 10 milyar dolarlık ihracat yapacak"

Güleç, Türkiye'nin hedef pazarlarından ABD'ye ihracatın katlanarak arttığını aktardı.

ABD'de Türk mobilyasının ilgi gördüğünü belirten Güleç, şöyle devam etti:

"ABD, tüketicisini düşünüyor. Türk mobilyasına gümrük bile koymuyor. Çünkü Türk mobilyası oradaki bir ihtiyacı gideriyor. Hem kaliteli mobilya gönderiyoruz hem dünya pazarında rekabet ediyoruz hem de termin (siparişin teslimi) süresi çok kısa. Dünya termin süreleri çok uzadı. Dünya bugün 6-7 ayları konuşurken Türkiye mobilya sektörü olarak 4-6 hafta aralığında mobilya teslimi gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimiz çok dinamik, üreticilerimizin hikayeleri oluşmaya başladı. Dünya bizi bekliyor. Yeter ki üreticilerimiz daha fazla tasarım ve kaliteye önem vererek hikaye oluştursunlar. Türkiye mobilya sektörü dünyaya 10 milyar dolarlık ihracat yapacak ve bunun alt yapısında da 25 milyar dolarlık üretim yapacak 2030 yılında."

Ahmet Güleç, dünya mobilya pazarının 180 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğu bilgisini verdi.

Bu pazarın en büyük patronunun Çin olduğunu, bu ülkeyi Vietnam, Polonya, Almanya ve İtalya'nın izlediğini kaydeden Güleç, "Bizim ilk hedefimiz ABD'nin önüne geçmek. Dünya 5'inciliğine çok yakınız. Şu anda kıl payı farkla dünya 8'incisi pozisyonundayız. Bizim ölçek büyüklüğümüzü artırmamız gerekiyor. Üreticilerimizin kendisini aşması gerekiyor. Dünya mobilya sektörü, Türkiye'nin önemli üretim ve tasarım merkezinin Türkiye olduğunu kabul ediyor." diye konuştu.

Türk mobilya sektörü dünya 5'inciliği hedefine emin adımlarla ilerliyor
Türk mobilya sektörü dünya 5'inciliği hedefine emin adımlarla ilerliyor
Türk mobilya sektörü dünya 5'inciliği hedefine emin adımlarla ilerliyor

Togo Cumhuriyeti, Ahmet Güleç, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk mobilya sektörü dünya 5'inciliği hedefine emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türk mobilya sektörü dünya 5'inciliği hedefine emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika
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