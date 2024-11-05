Türk şirketini 115 yıllık dünya devi satın aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk şirketini 115 yıllık dünya devi satın aldı

Dünyanın en büyük yapı kimyasalları şirketlerinden 115 yıllık Alman devi Master Builders, Türk şirketi MBT Teknik Yapı Kimyasalları'nın yüzde 51 hissesini satın aldı. Dünyanın farklı coğrafyalarında 36 tesisi olan şirketin bin 600'ün üzerinde çalışanı bulunmakta.

05.11.2024 10:16
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Dünyanın önde gelen yapı kimyasalları üreticilerinden Alman devi Master Builders Solutions, Türk şirketi MBT Teknik Yapı Kimyasallar'ın çoğunluk hissesini satın almak için anlaşma sağladı.

Bu stratejik ortaklık, Türkiye'nin inşaat sektöründe önemli bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor. Master Builders Solutions, yapı kimyasalları sektöründe küresel çapta tanınan bir markayken, MBT Teknik de Türkiye'nin lider şirketlerinden biri olarak sektörde güçlü bir yere sahipti.

GÖZLER REKABET KURUMU'NDA

115 yıllık geçmişe sahip olan Alman devi, MBT Teknik'in yüzde 51 hissesini alarak şirketin kontrolünü elinde bulunduracak. Geriye kalan yüzde 49'luk pay ise mevcut ortaklar olan Murat Erberdi, Beran Beran, Mansur Bayrak, Hamza Mert Bayrak, Lut Sungur, Ali Rıza Sungur, Gürsel Baran ve Musa Can Baran'da kalacak. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumu'nun onay vermesi gerekiyor. Onayın ardından, iki şirketin birleşmesiyle önemli bir stratejik güç doğacak.

Master Builders Solutions, 1909 yılında Almanya'nın Mannheim şehrinde kurulmuş ve sektördeki yenilikçi çözümleri ile dikkat çekmiştir. Şirketin küresel ölçekte 36 tesisi ve bin 600'ün üzerinde çalışanı bulunuyor. 2023 yılında 1 milyar euro civarında ciro yapan Master Builders, yeni ortaklıkla birlikte Türkiye pazarındaki etkisini daha da artırmayı hedefliyor. Bu işbirliği, özellikle Türkiye'deki inşaat sektörü için büyük fırsatlar sunacak ve yeni nesil çözümler geliştirilmesine olanak tanıyacak.

"SEKTÖRDE BÜYÜMEYİ SAĞLAYACAK"

MBT Teknik Yönetim Kurulu Üyesi Beran Beran, yapılan ortaklıkla ilgili olarak, "Bu işbirliği, Türkiye'nin inşaat sektöründe inovasyon ve büyümeyi teşvik edecek ve müşterilerimize daha gelişmiş çözümler sunmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Master Builders Solutions CEO'su Boris Gorella da Türkiye pazarına girmelerinin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, bu ortaklığın sektördeki büyüme stratejilerine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Bu satış ve ortaklık, Türkiye'nin inşaat sektörüne global bir oyuncunun adım atmasını sağlarken, MBT Teknik için de uluslararası alanda daha güçlü bir konum elde etme fırsatı sunuyor.

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk şirketini 115 yıllık dünya devi satın aldı - Son Dakika

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