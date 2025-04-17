Türk tekstil devi konkordato ilan etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma ise 10 yıl önce kurulan CBF Tekstil oldu. Kadın istihdamına öncelik veren CBF Tekstil'in çalışan sayısı zaman içinde 400'ü bulurken, Fadıloğlu çiftinin başarı hikayeleri haberlere de konu olmuştu.

17.04.2025 08:29
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Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, binlerce şirketin iflasın eşiğine gelmesine neden olurken, yüksek faiz oranları nedeniyle ucuz finansmana erişmekte zorluk yaşayan işletmeler bir bir konkordato ilan etmeye devam ediyor.

YÜZLERCE ÇALIŞANI VAR

Konkordato başvurusunda bulunan şirketler arasında Türkiye'nin önemli üreticileri de bulunurken, son olarak 400'ün üzerinde çalışan istihdam eden ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren CBF Tekstil'in konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Türk tekstil devi konkordato ilan etti

3 AY ÖNCE KONKORDATO İLAN ETTİ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; CBF Tekstil yaşadığı mali darboğazın ardından ilk olarak 3 ay önce konkordato ilan etti. 13 Nisan'da ise konkordato süresi bir ay uzatıldı. CBF Tekstil'e 3 kişilik komiser heyeti atandı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato duruşmasının tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.

Türk tekstil devi konkordato ilan etti

TOKAT'IN NİKSAR İLÇESİNDE FABRİKA KURDULAR

Almanya'da tekstil mühendisliği eğitimi alan 56 yaşındaki Glaudia Constanze Brandt 30 yıl önce İstanbul'a yerleşti ve hayatını Burak Fadıloğlu ile birleştirdi. Birlikte tekstil piyasasında çalışan Fadıloğlu çifti, 10 yıl önce Tokat'ın Niksar ilçesinde CBF Tekstil fabrikasını kurdu.

Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Fadıloğlu çifti 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü, ağırlıklı olarak İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç etti. Kadın istihdamına öncelik veren CBF Tekstil'in çalışan sayısı zamanda 400'ü buldu. Fadıloğlu çiftinin başarı hikayeleri Anadolu Ajansı'nın haberine de konu olmuştu.

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İş Dünyası, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk tekstil devi konkordato ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • UğuR DURAN:
    Nerden nereye!!! 2000 li yılların başına kadar tekstil de dünya birincisi ülkemizde tekstil iflas ediyor. 41 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Tarım bitmek üzere hayvancılık bitti. et süt yumurta fiyatları tarihi zirveleri görüyor. tekstilde zirvelerdeydik dünyada şimdi Sisi'nin Mısırı bize fark attı. Hepsi CeHaPe'nin suçu. 26 7 Yanıtla
  • Ates null:
    Dev mi :))) 15 9 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    kazandığını gayrimenkul lüks yat vb şeylere yatırırsan böyle olur 16 7 Yanıtla
  • Murat Avci:
    neden batıyor, sebepleri neler.. 14 2 Yanıtla
  • Alina02:
    Türkiye’de maliyet çok pahalı o yüzden ihracat yapıyoruz yabancıı müşteri mısır Çini tercih ediyoruz çünkü aynı ürün %30 daha Ucuza alabiliyor 9 0 Yanıtla
  • Khamet:
    Asya kökenli teksil aldı götürdü dünyayı başta cin Hindistan Bangladeş Pakistan Dokunsan kalitesini anlıyorsun nasıl ürün olduğunu ama 100 %pamuk gösyeriyor Türkiye den 3/1 ucuza veriyor herkes bunlara yöneliyor şu an bir tek türk Çorapları ayakda nereye kadar 5 2 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Dahada kötü oiacak, bunlar basına yansıyan lar, bir çok firma kapatıyor, ve kapatacak 6 0 Yanıtla
  • Hüseyin Aydoğdu:
    Bu zamanda ne tekstil nede petrol ureteceksin heykel yap zirvedesin 3 3 Yanıtla
  • 20089700:
    3 milyon adet yapip ta 400 isciyle batmak nasil oluyo 1 3 Yanıtla
  • merzis:
    Kur düşük. ihracatçı zorlanıyor. Maliyetler yükselmiş durumda. 1 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Mısır a gidiyorlar cunku cok ucuz asgari ucret 209 dolar 1 0 Yanıtla
  • cinarali2019:
    ülke uçuyor dimi 1 0 Yanıtla
  • 367236:
    Nereden Nereye diyor diye reisimiz Şimdi baksın Nereden Nereye gittiğimizi 0 0 Yanıtla
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